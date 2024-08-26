Çeler, seçimlerde en çok oyu alan üç büyük partiden biri olacaklarını açıkladı

Çeler: Halkın Partisi tamamen hayal kırıklığı

Bahar Sancar’ın “Ülkede yeni bir siyasi parti yapılanmasına ihtiyaç var mı?” sorusunu da yanıtlayan Çeler, böyle bir oluşuma gerek olmadığını, en son kurulan Halkın Partisi’nin de tam bir hayal kırıklığı olduğunu savundu. ‘Bana kimse yeni parti, yeni oluşum demesin’ diyen Çeler, ‘yüzlerimiz aynı kalbimiz, aklımız değişsin’ diye konuştu.



Zeki Çeler: Parti yükseliş gösterdi, anketlerde iyi gidiyoruz

Partinin yaptırmış olduğu bir anket olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Çeler, Mayıs döneminde bir anket yaptırdıklarını, sonuçların partinin iyiye gittiğini gösterdiğini kaydederek, “Meclis’te rahat bir şekilde grubumuzu oluşturabilecek bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz” dedi. Çeler, seçimlerde en çok oyu alan üç büyük partiden biri olacaklarının da altını çizdi.