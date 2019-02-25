Çeler: “Sizin içiniz cız eder, benim içim ağlar”

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü oturumda Sayıştay Komitesi’nin “Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu”nun 2014 ve 2015 Mali Yıllarının Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları da ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü oturumda Sayıştay Komitesi’nin “Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu”nun 2014 ve 2015 Mali Yıllarının Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporları da ele aldı.

Genel kurulda daha sonra sırasıyla Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüp, maddeleri oylandı. Tasarıların üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda yapılacak.

Genel kurul bugünkü toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele alıp, madde made görüştükten sonra kabul etti.

CANDAN

Sayıştay Komitesi’nin “Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu”nun 2014 ve 2015 Mali Yıllarının Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporlarının konuşulması sırasında ilk alan CTP Milletvekili Armağan Candan, kurumun, örnek ve bağımsız bir yapıyla oluşturulduğunu belirterek, kurum çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, denetimin olmadığı yerlerde suiistimallerin olabileceğine işaret ederek, raporda da bunun görüldüğünü söyledi. Arıklı, tüm kurumların ciddi şekilde gözden geçirilmesinin zaruret olduğunu söyledi.

Genel kurulda daha sonra Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele aldı. Madde madde okunarak, maddeleri onaylanan tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmadığından gelecek birleşimde yapılacak.

Genel kurulda daha sonra Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele almaya başladı. Tasarıya ilişkin raporun okunmasının ardından, tasarı madde madde görüşüldü. Tasarının üçüncü görüşmesi, ivediliği olmaması nedeniyle bir sonraki birleşimde gerçekleştirilecek.

GÜNDÜZ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Tasarı hakkında ilk sözü alan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, söz konusu yasada “resen” maddesine ret, yasanın bütününe ise olumlu oy verdiklerini söyledi.

İş kazaları konusuna da değinen Gündüz, bunun için İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

ROGERS

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ise yasa tasarısı hakkında bilgiler vererek, görüşülen ve bundan sonra görüşülecek yasanın günün şartlarına göre düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Rogers, yasa tasarısıyla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin daha verimli çalışmasının hedeflendiğini belirterek, yasa tasarısının hem çalışanlar, hem de işverenler için düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınmaya başlandı

SANER

Tasarı hakkında söz UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, kendi dönemlerinde ret edilen yasa tasarısını anımsatarak, bugün meclise getirilen yasa tasarısının 2-3 madde dışında neredeyse aynı olduğunu söyledi.

Saner, ailesiz kalan çocuklara maaş, engellilere de haklarının verilmesi için bir yıl beklendiğini ileri sürerek, bu sürenin boşa harcandığını ifade etti.

Karşı oldukları konunun resen kayıt konusu olduğunu ifade eden Saner, bir önceki yasa tasarısı ve bu tasarıda olan farklılıklar hakkında bilgi verdi.

Son dönemlerde meydana gelen iş kazalarına da değinen Saner, 2 ayda 3 ölümlü iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, kendisine yapılan eleştirilere tek kelime etmediğini söyleyerek, gerek var olan, gerekse değiştirilmeye çalışılan yasalarla iş kazalarının önlenmeye çalışıldığını kaydetti

Ellerinden geldiğince, güçleri el verdiğince denetim yapmaya çalıştıklarına işaret eden Çeler, denetim konusunda personel sıkıntısı olduğunu ve bu açığın kapatılmaya çalışıldığını aktardı.

İşverenlerin, alıştırıldıkları için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymadıklarını belirten Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı hiçbir adımdan çekinmediğini söyledi.

Günün sonunda Müteahhitler Birliği’nden de gerekli katkıyı görmediklerini vurgulayan Çeler, dünkü kaza sonrasında, inşaat iznin durdurulduğunu ancak tahkikat devam ederken inşaatın kapatılmaması ve yeniden faaliyete başlanması için girişim yapıldığını belirtti.

Çeler, iş kazalarıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, “Sizin içiniz cız eder benim içim ağlar. Geldiğimden beri bu konuyla uğraşırım” dedi.

Sigortalar konusunda Saner’in atıfta bulunduğu tasarıya ilişkin ise, 4 maddeyle değil, 13 maddeyle geldiklerini kaydeden Çeler, ülkedeki 87 bin KKTC vatandaşının 42 bininin yatırımlarının asgari ücretten yapıldığını anımsattı.

Sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmadığı takdirde, emeklilik durumunda da alınacak maaşın düşük olacağına işaret eden Çeler, resen uygulamanın ise yeni bir şey olmadığını, TC Sosyal Güvenlik Yasası’nda da mevcut olduğuna işaret etti.

Çeler, yasada eksiklikler bulunduğunu, bunların da en erken zamanda hazırlanarak, meclise getirileceğini belirtti.

Zeki Çeler denetimlerin sadece inşaatlarda yapılmadığını sözlerine ekledi.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ardından, tasarı madde madde okunarak, oy birliğiyle onaylandı. UBP’li milletvekilleri, tasarının resen vergisini düzenleyen 3. Maddesine ret oyu verdi.

Gündem gereği Meclis Genel kurulu bugünkü görüşmelerini tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, meclisin yarın denetim ve yasama görevini birlikte yapacağını kaydetti.