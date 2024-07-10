Çeler: Skandalın üstü örtülmek isteniyor

Çeler, şimdiki Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun atadığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin, çalışma izinlerinde sahtecilik ve torpil yaparak rüşvet aldığına dair iddialarla tutuklanmasının büyük bir skandal olduğunu kaydetti.

“TOPLUM BU REZALETLERİ GÖRÜYOR VE ASIL TEMİZLİĞİ SANDIKLAR KURULUNCA YAPMAYA HAZIRLANIYOR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaşanan “yolsuzluk ve rüşvet” skandallarının asla münferit olaylar olmadığını ve bir zihniyetin göstergesi olduğunu belirterek, istifa çağrısı yaptı

Çeler: Skandalın üstü örtülmek ve münferit bir olaymış gibi gösterilmek isteniyor

TDP adına yazılı açıklama yapan Çeler, şimdiki Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun atadığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse’nin, çalışma izinlerinde sahtecilik ve torpil yaparak rüşvet aldığına dair iddialarla tutuklanmasının büyük bir skandal olduğunu kaydetti.

Bu skandalın üstünün örtülmek ve basit bir olaymış gibi gösterilmek istenmesinin en bariz ispatının da ilgili Bakan’ın konuyla ilgili topluma tek satır açıklama yapmamış olduğunu vurgulayan Çeler, Bakan’ı koltuğundan edecek ve istifa etmesini gerektirecek bu skandalın asla münferit bir olay olmadığının altını çizdi.

“Biz bu Bakanlığı sadece 15 ayda ülkenin en çalışkan ve üretken Bakanlığı haline getirmiştik”

4’lü hükümet (CTP-HP-TDP-DP) dönemindeki 15 aylık kısa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemini hatırlatan Çeler, TDP’nin ve kendisinin bu kadar kısa sürede; protokolde bile en sonda yer alan, adı sadece asgari ücret tartışıldığı ve sigorta emeklileri ödenmediği dönemlerde anılan Bakanlığı, ülkenin en çalışkan ve üretken Bakanlığı haline getirdiklerini söyledi.

Çeler, “Aldığımız Bakanlığı TDP olarak; ülkenin en çok ses getiren, icraatlarıyla anılan, yasaları her kesim üzerine adil şekilde uygulayan, çocuğuna, gencine, yaşlısına ve dezavantajlı bireylerine değer veren, yabancı işçisine ve işverenine katkıda bulunan ve haklarını savunan bir Bakanlık haline getirip bıraktık. Şimdi gelinen durumdan ise utanç duyuyoruz” dedi.

“Toplum asıl temizliği sandıklar kurulunca yapacak”

Bakanlığın bu şekilde anılmasına neden olan herkese “yazıklar olsun” diyen Çeler, özellikle son Bakan döneminde yaşanan rezillik ve skandalların birbirini kovaladığını ve büyüyerek devam ettiğini kaydetti.

Çeler, “Öyle ki; ülkenin en önemli sağlık paydaşlarından ve koca bir meslek örgütü olan eczacılarımızı bile, yeterli araştırma ve soruşturma yapmadan toplumun önüne atanların tek derdi popülizmdi, kendi zihniyetlerinin göstergesiydi. Toplum bunların hepsini görüyor ve esas temizliği sandıklar kurulduğunda yapmaya hazırlanıyor” dedi.