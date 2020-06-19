Çeler, Sucuoğlu'na sahip çıktı: "Sayın bakanın bu süreçte ne suçu vardı, anlamadım?"

Bakanlık koltuğunda halefi olan Bakan Sucuoğlu'na destek veren Eski Çalışma Bakanı Çeler, kabine değişiminde Sucuoğlu'nun ne suçu oduğunu, bu süreçte neyi yanlış yaptığını anlamadığını söyledi. Öte yandan Çeler'e göre Turizm Bakanı Üstel, 'günah keçisi' ilan edildi...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler, ülkemizde rezil ve utanç verici bir hafta geçirdiğimizi söyledi…

Bakanlık koltuğunda halefi olan Bakan Sucuoğlu'na destek veren Eski Çalışma Bakanı Çeler, kabine değişiminde Sucuoğlu'nun ne suçu oduğunu, bu süreçte neyi yanlış yaptığını anlamadığını söyledi. Çeler'e göre Turizm Bakanı Üstel, 'günah keçisi' ilan edildi.

TDP Milletvekili eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler, “Rezil bir hafta geçiriyoruz. Bu yaşadıklarımız rezalet ve utanç verici olarak niteliyorum. Heyecan ve sair değil… Bu beklediğimiz bir şeydi. Bir tarafta ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntılar… Sağlıkta eksik kalınan noktalar… 1 Temmuz sonrası karşılaşacağımız manzaralara ilişkin stresler…Özel jetler.. Sadece Turizm Bakanına kesilen fatura… Ve sonunda kabinede değişim ve bu süreç içinde yaşananlar…” ifadelerini kulandı.

BRT ekranlarında konuşan Çeler, hükümetin jet krizinde ortak suçlu olduğunu, Ünal Üstel'in 'günah keçisi' olarak seçildiğini, Ulaştırma Bakanının HP'den olduğuna da dikkati çekti.

Çeler, kabine değişiminde Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun ne suçu oduğunu, bu süreçte neyi yanlış yaptığını da anlamadığını sözlerine ekledi.