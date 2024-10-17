Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, New York’ta gerçekleşen 3’lü görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, masada bulunmanın ve diyaloğun önemine işaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, New York’ta gerçekleşen 3’lü görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, masada bulunmanın ve diyaloğun önemine işaret etti

Çeler: Tatar’a iletmiştik, haklılığımızı görüyoruz

Yazılı açıklama yapan Çeler, dün akşam New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ev sahipliğinde gerçekleşen, Rum lider Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ın gayri resmi yemeğinden sonra tarafların yaptıkları açıklamalara dikkat çekti.

Tatar’ın yemeğe gitmeden önce ABD temaslarıyla ilgili bilgi vermek üzere kendilerini görüşmeye çağırdığı sırada; kendisine sosyal içerikli olacak olsa bile birlikte olmanın, masaya oturmanın ve diyalog kurmanın önemini ilettiklerini hatırlatan Çeler, bu yemeği olumlu bulduklarını yineledi.

“Tatar bazı gerçeklerden kaçamayacağını anladı”

Çeler, “Kıbrıslı Türklerin baş aktör olması ve masadan kaçmak yerine masayı kuran taraf olması gerekiyor. Dün akşamki yemek sonrasında ortaya çıkan tabloda da haklılığımızı görüyoruz. Tatar gerek Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geldiği noktadan gerekse bölgesel gerçeklerden kaçamayacağını anlamış görünüyor” dedi.

Guterres’in beklenildiği üzere “Ortak zemin yok” dediğine işaret eden Çeler, “Guterres ortak zemin olmadığını teyit etti ve liderlerden bu yöndeki çabalarını sürdürmelerini istedi. Ayrıca, yeni kapılar açılması amacıyla görüşmeler olacağı konusunda açıklama yaptı” dedi.

“Kıbrıs Türk liderliği aktif bir diplomasi sürdürmelidir”

Ülkede yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne Kıbrıs Türk tarafının edilgen bir durumda olduğunu söyleyen Çeler, New York'taki görüşmenin herkesin ihtiyaç duyduğu Kıbrıs sorununun çözümü yönünde bir açılım yapmasa da Kıbrıslı Türklerin sürece etkin olarak yeni katkılar yapmasına imkân sağladığını kaydetti.

Çeler, “Başta yeni kapıların açılması olmak üzere, ada içinde devam eden statükonun olumsuz sonuçlarının en azından bir kısmının iyileştirilmesi için Kıbrıs Türk liderliği aktif bir diplomasi sürdürmelidir” dedi.

“Konudaki önerilerimizi somutlaştırıp kamuoyu ile paylaşacağız”

Çeler buna örnek olarak; “Teknik komitelerin çalıştırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi, yeni kapıların açılmasına ön ayak olunması, ebeveynlerinden sadece birinin Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı olan Kıbrıslı Türklerin yurttaşlık sorunlarının aşılması ve Yeşil Hat ticaretinin geliştirilmesini” gösterdi.

Çeler, “Bizler de TDP olarak önümüzdeki günlerde bu konudaki önerilerimizi somutlaştırıp kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.