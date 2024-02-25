Çeler: TDP, bu ülkeye adaleti, temiz, dürüst siyaseti getirmeye hazırdır

Kıbrıs meselesinde BM parametreleri çerçevesinde Parti’nin geçmişten beri savunduğu ilkeleri savunmaya devam edeceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin şekillenmesinde daha dikkatli olunmasının kaçınılm

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 8’inci Olağan Kurultayı’nda yeni Genel Başkan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler oldu.

“Yeni Umut, Yeni Dönem” sloganıyla TDP’nin bugün Lefkoşa Paradise Park’ta yaptığı Olağan Kurultayı’nda Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Genel başkanlık için tek adayın Zeki Çeler olmasından dolayı seçim yapılmadı. Yeni Başkan Zeki Çeler, konuşmasında, TDP’nin her zaman temiz bir siyaset yürüttüğü vurgusu yaparak, Parti’nin bugüne kadar ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde, daha çok çalışarak ilerleyeceklerini kaydetti.

Çeler, “Gümbür gümbür geliyoruz” diyerek, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkarılması için TDP’nin iktidarının önemine vurgu yaptı, iktidara hazır olduklarını belirtti.

Eski Genel Başkan Mine Atlı da Çeler’e destek belirterek, TDP gibi bir partinin başkanı olmaktan duyduğu gururu paylaştı. TDP’nin ülkeyi yönetecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Atlı, Parti’ye sahip çıkılması, geçmişteki hatalardan ders alınması çağrısında bulundu.

Kurultay, Genel Başkanı Yardımcısı Nevzat Özkunt’un konuşmasıyla açıldı

Kurultay gündemi çerçevesinde, ilk olarak TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt açılış konuşmasını yaptı.

Özkunt, konuşmasında, ülkenin her alanda çöküşte olduğunu öne sürerek, partiye düşen görevlere ve bu görevlerin önemine dikkat çekti.

Söz konusu Kurultay’ın yeni dönem ve yeni bir umudun başlangıcı olacak bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Özkunt, ülkede yaşanılanları Kıbrıs Türk halkının hak etmediğini belirterek, ülkeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Özkunt, tüm partilileri, Parti’ye, örgütlü güce sahip çıkmaya, onu büyütmeye, halkın yanında ve onun sözcüsü olarak görev almaya davet ederek, Kurultay’ı açtı.

Özkunt’un konuşmasının ardından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Harmancı: “Ülkenin içine bulunduğu durumda TDP’nin görevi çok büyük”

Divan Başkanı Mehmet Harmancı, burada yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde yaşanan yolsuzluk vakalarına işaret ederek, ülkenin “lağım çukuruna hapsedildiğini” öne sürdü, böyle bir ortamda TDP’ye düşen misyonun önemine dikkat çekti.

Harmancı, Parti olarak geçmişte iktidara gelip gittiklerini ancak TDP’li hiçbir vekilin, bakanın, belediye başkanının, ailelerinin ve çevrelerinin hiçbir zaman pozisyonlarından kaynaklı olarak şahsi servetlerinde bir artış olmadığını hatırlattı.

Geçmiş dönemlerde bölünüp parçalandıklarını ancak gelinen aşamada birlikte hareket etmelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Harmancı, geçen dönemde TDP ve TKP’nin birleştiğini hatırlattı.

Harmancı'nın ardından, Genel Başkan Mine Atlı söz olarak, partililere hitap etti.

Mine Atlı: “Güçlü bir TDP, güçlü bir direniş demektir”

TDP Genel Başkanı Mine Atlı da, Genel Başkan olarak yaptığı son konuşmasında, iki yıllık başkanlık döneminde ekip arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalar ve verdikleri mücadelelere değinerek, bu yola neden çıktıklarını bir an bile akıllarından çıkarmadıklarını kaydetti.

Parti’yi güçlendirme hedeflerinden asla vazgeçmediklerini belirten Atlı, “TDP’nin güçlü olması demek, bu ülkeyi çalanlara, irademizi yok sayanlara, gerici, yobaz, faşizanca haklarımıza saldıranlara, Kıbrıslı Türkleri üretimden koparmaya çalışanlara karşı güçlü bir direniş demektir. En önemlisi TDP’nin güçlü olması, federasyon umudunun güçlü olması demektir.” dedi.

Kıbrıs meselesine ilişkin şu anda yürütülen siyasete dair eleştirilerde bulunan Atlı, “Bugünler geçecek. Bu karanlık dönem geride kalacaktır. Çünkü bundan sonraki her seçimde bizler daha da çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha fazla iki toplumlu, güven artırıcı etkinlikler yapacaklarını, seslerini daha iyi duyuracaklarını, Kıbrıslı Türklerin haklarını ve federal Kıbrıs’ta yaşama hedeflerini bıkmadan, yorulmadan anlatacaklarını kaydeden Atlı, “Bu coğrafyada savaşın değil barışın önemini anlatacağız.” dedi.

“Bundan sonra toplum bize, biz birbirimize güveneceğiz”

TDP’nin temsilcisi olmanın hayatının en büyük gururu olduğunu ifade eden Atlı, kendisine ve ekibine düşen sorumlulukların halen bitmediğine işaret ederek, hesap sormaya, aynı inanç ve kararlılıkla emek koymaya devam edeceklerini duyurdu.

Çeler’le birlikte açılacak yeni sayfadan duyduğu heyecanı dile getiren Atlı, Zeki Çeler’in paylaştığı hedef ve vizyonunu harfiyen yerine getireceğinden şüphesi olmadığını kaydetti, aday olduğu ve Parti’ye inandığı için Çeler’e teşekkürlerini iletti.

Bu ülkedeki her bireyin insanca yaşam hakkını savunan bir partide görev almaktan ve omuz omuza yürümekten duyduğu gururu da paylaşan Atlı, Çeler ve ekibine “Yolunuz açık olsun” dedi.

TDP’nin bu ülkeyi yönetecek ve ciddi anlamda örgütlenecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Mine Atlı, TDP’ye sahip çıkılması ve geçmişte yaşanılan ayrılıkların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Atlı, “Bundan sonra toplum bize, biz birbirimize güveneceğiz” dedi.

Faaliyet raporu ve mali rapor aklandı

Program gereği, Kurultay’da geçmiş dönem faaliyet raporu ve mali rapor partililerle paylaşıldı. Her iki rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından sunulan bazı Parti tüzüğü değişiklikleri de oylanarak, kabul edildi.

Onayların ardından yeni Genel Başkan Zeki Çeler, konuşma yaptı.

Yeni Genel Başkan Çeler: “TDP her zaman temiz siyaset yaptı... TDP’liler halkın önüne hep alnı açık çıktı”

Zeki Çeler, TDP’nin yeni Genel Başkanı olarak bugüne kadar Parti’de görev almış tüm başkanlara, tüm yönetim kurularına, ilçe örgütlerine ve partiye emek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Parti’ye emek veren bu kişiler, özellikle son dönemde Genel Başkan Mine Atlı ve ekibi olmadan, bugün Kurultay’ın yapılamayacağını kaydetti.

TDP için “küllerinden doğuyor” denildiğini ancak bunun doğru olmadığını, TDP’nin her zaman var olduğunu ve toplumun varlığı için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Çeler, TDP’nin farkının temiz siyaset yapması olduğunu söyledi. Çeler, TDP’li tüm siyasetçilerin halkın önüne “alnı açık” olarak çıktığını ve buna devam edeceklerini vurguladı.

“Ülkenin içine düştüğü durumdan çıkarmamız için hedefimiz iktidar”

TDP’nin bugüne kadar cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli görevleri üstlendiğini ancak bu listede başbakanlığın eksik olduğunu ifade eden Çeler, “Sıra, mütevazi olma sırası değildir.” dedi.

İktidara gelme hedeflerini paylaşan Çeler, ülkenin içine düştüğü durumdan çıkarılması için, konuşarak ve sokaklara dökülerek muhalefet etmenin yeterli kalmayacağına işaret ederek, bunun çözümünün iktidara gelinerek tüm yolsuzlukların, adaletsizliklerin ve haksızlıkların önüne geçilmesi ve ülkeye hak ettiği refahın sağlanması olduğunu kaydetti.

“Bu saatten sonra gidilecek tek yön yukarısı...” vurgusunda bulunan Çeler, TDP’nin sosyal demokrat yapısının her zaman olduğundan daha güçlü bir şekilde, yeni dönemde yaratacağı sinerji ile toplumun her kesimini kucaklayacağı bir döneme giriyor olduğuna işaret etti. Çeler, diğer siyasi partilerin kurultaylarının entrikalarla konuşulurken TDP Kurultayı’nın bir “umut” olarak toplumda ifade edilmesinin, kendilerinden beklenenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Adil, yaşanabilir bir toplum yaratmak adına yolun uzun olduğunu ancak kendilerinin, uzmanların da desteğiyle, Kurultay öncesinden çalışmaya başladıklarını ve bu yolda çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Çeler, ülkede aşılması gereken sorunlara örnekler verdi, “Bu sorunlar kabul edebileceğimiz türden değildir.” dedi.

“Gümbür gümbür gelmeye başladık”

Çeler, "TDP’nin bu Kurultay itibarıyla gümbür gümbür gelmeye başladığını" belirterek, muhalefet etmenin, o günün sorununu Meclis kürsüsünde ifade ederek, sosyal medyadan paylaşmaktan öte olduğunu, toplumun Meclis’te TDP’nin eksikliğini hissettiğini savundu.

Ülkedeki sorunların bir tek TDP’liler tarafından yaşanmadığını, bu sorunları yaşayan herkesin yeni açılacak bu sayfada söyleyecek sözü olduğunu kaydeden Çeler, toplumda bu sorunları yaşayan ve kaygı duyan herkesin bugün itibarıyla TDP’li olduğunu savundu.

Çeler, “Heyecan gelecek heyecanıdır. Bu heyecan umudun, samimiyetin heyecanıdır” ifadelerini kullandı.

Çeler’den erken seçim çağrısı

Kıbrıs meselesinde BM parametreleri çerçevesinde Parti’nin geçmişten beri savunduğu ilkeleri savunmaya devam edeceklerinden kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğinin şekillenmesinde daha dikkatli olunmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Parti içerisinde birliktelik ve destek çağrısında da bulunan Çeler, “Hükümete de Meclis’e de ‘hodri meydan’ çekerek kendilerini erken seçime davet ediyorum. TDP, bu ülkeye adaleti, temiz, dürüst siyaseti getirmeye hazırdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Çeler’in konuşmasının ardından, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurumu üyeleri belirlendi. Aday sayısının denkliğinden dolayı, parti organlarına yönelik oylamaya gidilmedi.

Parti Meclisi üyeleri

TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen parti meclisi üyeleri şu şekilde:

“Lefkoşa: Suphi Hüdaoğlu, Tacan Reynar, Evrim Hınçal, Ersen Sururi, İlke Davulcu, Güner Ersen, Zuhal Koreli, Mehmet Miralay, Tahir Hoca, Erman Yaylalı, Hüseyin Hallaçoğlu, Nimet Harmancı, Nalan Ersümer, Çelen Çağansoy, Ceran Tunalı, Kemal Baykallı

Mağusa: Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Ahmet Kaplan, Hakkı Demir, Redif Ekinci, Erfan Arefi, Ali Özaltın, Barış Başel, Gizem Davulcu, Bora Rifatoğlu, Nevzat Köle, Yusuf Osman, Nevzat Özkunt

Girne: Özer Kaan, Suat Bağseven, Elmas Tokay, Muhammet Gözay, Sibel Karaca, Özkan Konca, Mustafa Ertanın, Tevfik Aytekin, Serkan Bülbülcü, Seda Girgin, Sinem Denizer

İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, Hüseyin Özaltıner, Müge Çuvalcıoğlu, Tezcan Dereli

Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay

Lefke: Hasan Özadalı, Fevzi Karani

Yüksek Disiplin Kurulu

Asil üyeler: Mehmet Davulcu, Erdoğan Bekiroğlu, Bekir Hınçal, Esat Varoğlu, Kamil Gilanlıoğulları

Yedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen

Denetleme Kurulu

Asil üyeler: Boysan Boyra, Hüseyin Harmancı, İlker Bakır

Yedek üyeler: Derviş İnceer