Çeler: Tecavüze uğrayıp doğurmak zorunda kalan, malesef bir kişi değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis’teki konuşmasında kürtaj konusuna değinerek, tecavüze uğrayıp hamileliği geç fark eden ve düşürmek için uğraşılan ve doğurmak zorunda kalan kadınlar olduğuna değindi. Çeler, “maalesef sayı bir değildir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis’teki konuşmasında kürtaj konusuna değinerek, tecavüze uğrayıp hamileliği geç fark eden ve düşürmek için uğraşılan ve doğurmak zorunda kalan kadınlar olduğuna değindi. Çeler, “maalesef sayı bir değildir” dedi.

TOCED ve kadın sığınma için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Çeler, TOCED kurulduktan hemen sonra da bir çalıştay yapılabilmesi için girişimleri bulunduğunu aktardı.

Her alanda eşit olduğumuzu göstermek için birlikteliklerini ortaya koymak gerektiğini ifade eden Bakan Çeler, TOCED altında oluşturmasak bile sosyal hizmetlerden bazı kişilere eğitim verilerek, TOCED’te görevlendirilebileceğini anlattı.