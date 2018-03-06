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Çeler: Ülkeye giriş-çıkışlarda belli bir düzenleme yapılması şart

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Çeler: Ülkeye giriş-çıkışlarda belli bir düzenleme yapılması şart
Çeler: Ülkeye giriş-çıkışlarda belli bir düzenleme yapılması şart

Ülkeye turist veya öğrenci adı altında giriş yapıp inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kayıt dışı çalışanlar mercek altına alınıyor.

Hükümet kayıt dışı işgücünün önüne geçilmesi adına adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bu amaçla Dışişleri, İçişleri ve Çalışma Bakanları dün bir araya geldi, atılacak adımları ele aldı.

Her üç bakanlık kendi bünyesindeki çalışmaları tamamlayıp yeniden toplanacak ve kayıt dışı işçi sorununu çözmeye yönelik yol haritasını çizecek.

Kayıt dışı işgücünün önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ülkeye turist veya öğrenci adı altında giriş yapıp inşaat sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde çalışma hayatına kayıt dışı dahil olmanın önüne geçilmesi için adım atıldı.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi, konuyu masaya yatırdı.

Yapılan bu ilk toplantıda atılabilecek adımlar ele alındı.

Her üç bakanlık kendi bünyesindeki çalışmaları tamamlayıp yeniden toplanacak ve kayıt dışı işçi sorununu çözmeye yönelik yol haritasını çizecek.

Konuya ilişkin BRT’ye açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkede ciddi anlamda kayıt dışı işçi ve kayıt dışı ekonomi bulunduğuna dikkat çekti.

İnşaatlarda ve bakanlığın yetki alanına giren yerlerde yapılan denetimlerde ortaya çıkan manzaranın çözüm için harekete geçme zorunluluğunu doğurduğunu ifade eden Çeler, toplantıda eldeki veriler doğrultusunda neler yapılabileceğini ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Çeler, ülkeye giriş-çıkışlarda belli bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Öğrenci vizesi ile ülkeye gelen ve çalışma yaşamına aktarılan öğrencilerle ilgili de düzenlemeye gidilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, bu yönde Eğitim Bakanı ile de bir toplantı yapılacağını söyledi.

Çalışma Bakanı Çeler, “Yakın zamanda yeniden toplanacağız ve ne yapabileceğimizi gözden geçireceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yaptığı açıklamada, hem kayıt dışı çalışma yaşamıyla mücadele hem de ülkeye giriş çıkışlar konusunda Dışişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren kısımla ilgili bir araya geldiklerini kaydetti.

Baybars, “içerik olgunlaştıkça basınla paylaşacağız” dedi.

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