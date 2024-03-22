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Çeler: Üreticinin tecrübe ve bilgilerinden yararlanıp bu alanda politika üreteceğiz

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti, üreticinin sorunlarını dinledi.
Çeler: Üreticinin tecrübe ve bilgilerinden yararlanıp bu alanda politika üreteceğiz

TDP’den yapılan açıklamaya göre görüşmede Çeler’e, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Hallaçoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop ve Lefke İlçe Başkanı Turgut Reis Karabetça eşlik etti. Görüşmede, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve birlik yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarette ilk sözü alan Çeler, çocukluklarından bu yana ülkenin en büyük ihracatının narenciye olduğunu bilerek, büyüdüklerini ve bununla övündüklerini söyleyerek, bugün gelinen noktanın geçmiş ve şimdiki nedenlerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “Ne oldu da bugünlere geldik? Türkiye neden ürünü almadı? Mesela önümüzdeki sene kapasite ne olacak, daha fazla ekilsin mi? Su yeterli mi? Bunların hazırlığını yapabilecek bir yapı oluşturacak mıyız? Bu soruların geçmişten bugüne cevaplanarak çıkan sonuca göre plan yapılması gerekiyor” dedi.

Çeler, bu konuda üreticilerin tecrübelerinden ve hem sahada hem de ihracatta elde ettikleri verilerden yararlanmak ve buna göre bir politika üretmek istediklerini vurgulayarak, “Geleceği, sizi dinleyip, işi bilenlerle planlamak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu da, Çeler ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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