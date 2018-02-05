Çeler: “Vizyonumuz iş hayatında sıfır can kaybı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yasaların ağırlığını herkesin üzerinde hissedeceği bir dönemin başladığını kaydederek, “Vizyonumuz iş hayatında sıfır can kaybı” şeklinde konuştu.

Bakan Çeler, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

AMCA: “ZİYARET SORUNLARI ÇÖZME NİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR”

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ziyaretin Bakan Çeler’in sorunları çözme niyetini ortaya koyduğunu kaydeden Amca, iş birliği halinde çalışmanın önemini vurguladı.

ÇELER: “YASALARIN AĞIRLIĞINI HERKES ÜZERİNDE HİSSEDECEK”

Konuşmasına ziyaretten hemen önce Lapta’da yaşanan iş kazasına değinerek başlayan Çeler, “İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekir” dedi.

Bakan Çeler, yaralanan işçinin çalışma izni olmadığı bilgisi aldığını dile getirerek, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

Ekmek parası için çalışan insanların bu şartlarda hayatlarını kaybetmesi ya da yaralanmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Çeler, “Bu işin peşini bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Yasaların ağırlığını herkesin üzerinde hissedeceği bir dönemin başladığını kaydeden Çeler, üzerlerine düşen her görevi yapacaklarını anlattı.

“VİZYONUMUZ İŞ HAYATINDA SIFIR CAN KAYBI”

Elzem durumlar dışında pazar günleri inşaatlarda işçi çalışmayacağını kaydeden Çeler, işçilerin insani şartlarda çalıştırılmasını sağlamanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü adımın atılacağını, gelen ihbarlara cevap verileceğini kaydederek, iş hayatında sıfır can kaybı vizyonuyla hareket edeceklerini anlattı.

Çeler, bu bağlamda eksik yasaların Meclis’e sunulacağını da sözlerine ekledi.