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Çeler: "Yasalara uyun, çalışma izinsiz kimseyi çalıştırmayın"

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Çeler: "Yasalara uyun, çalışma izinsiz kimseyi çalıştırmayın"
Pazar günü Girne'deki inşaat denetimlerine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çeler'in açıklaması şöyle:

"Bugün inşaat denetimlerine özellikle Girne'de devam ettik. Karşılaştığımız manzara gerçekten ülkemizin nasıl bu hale geldiğini net olarak açıklıyordu. Çalışmak ve hayatını geçindirmek için hayaller kurarak kendi ülkelerinden varını yoğunu satan, borç alan ve Kıbrıs'ın kuzeyine getirilerek Avrupa'ya getirildiğini sanan gencecik umutlar. “We are here for better life sir” diye başlayan cümleden sonra...

Ödenmeyen maaşlar, çalışma izni çıkarılmadan hiçbir sosyal güvencesi olmadan, kötü yaşam koşullarında aylarca bekletilen umutlar... 

“Bu ülkenin bu hale gelmesine nasıl müsaade ettik? nasıl biz bu kadar acımasız olduk? Biz niçin böyle olduk?" diye, bugün kendi kendime defalarca sordum... Çözümü için ilgili tüm diğer bakanlıklarla ciddi bir istişare ve mücadelenin başlatılması için elimden geleni mutlaka yapacağım. Emeği ile çalışan insanların maaşlarını, düzgün ve eksiksiz bir şekilde ödeyen, çalışma izinleri konusunda yasalara uyum sağlayan tüm firmaları tenzih ederek söylüyorum; lütfen artık yasalara uyun, çalışma izinsiz kimseyi çalıştırmayın, insanlara köle gözüyle bakmaktan vazgeçin, hayallerini, umutlarını yok etmeyi bırakın! Bakanlık olarak bizde bundan sonra karşınızdayız.

Ayrıca bugün karşılıksız ve özveri ile mesai yapan çalışma müfettişi, denetçi arkadaşlarımıza, belediye zabıtalarına ve adli şube polis memurlarına çok teşekkür ederim."

 

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