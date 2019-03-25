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Çeler: "Yüzünüzü bir gün bile güldürebilirsek ne mutlu bize"

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Çeler: "Yüzünüzü bir gün bile güldürebilirsek ne mutlu bize"
Çeler: "Yüzünüzü bir gün bile güldürebilirsek ne mutlu bize"

Yaşlılar Haftası, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan yaşlılara düzenlenen yemekle sona erdi.
18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan 450 yaşlı Girne’de düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Les Ambassadeurs Otel’de yer alan yemeğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlık Müdürü Efsun Salel, Özel Kalem Müdürü Elmas Tokay ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da katıldı. Dokuz bölgede Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan 400 yaşlının katıldığı yemekte, yaşlılar gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi.
 

ÇELER: "YÜZÜNÜZÜ BİR GÜN BİLE GÜLDÜREBİLİRSEK NE MUTLU BİZE"
Yemekte konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, daha yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çekerek "Gönül isterdi ki sosyal hizmetler alanında sizlere yaptığımız desteklerde ve yardımlarda daha iyi noktalara gelelim.Ancak imkanlar ölçüsünde sizlere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yüzünüzü bir gün bile güldürebilirsek ne mutlu bize” dedi.
Yaşlılığın insan yaşamının en önemli evrelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Çeler, “Saçınızdaki aklar, yüzünüzdeki çizgiler ve bizlere hayat yolunda verdiğiniz destekle her zaman siz büyüklerimizin çizdiği yolda, sizlerin tecrübelerinden faydalanarak yaşamda ilerlemek çok önemlidir”dedi.
Çeler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen yemeğin gerçekleşmesine katkı koyan Sosyal Hizmetler Dairesi personeline ve Les Ambassadeurs Oteli Sahibi Özge Taşker Falyalı‘ya teşekkür etti.
Etkinlikte yaşlılar, Grup Otantik’in müzikleri eşliğinde eğlenirken, Bakan Zeki Çeler de onlara eşlik etti. Çeler, yaşlıların tek tek masalarını da gezerek, onlarla sohbet etti.

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