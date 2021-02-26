Çeler:“Anlatırık Anlatırık Dinlemezler”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, mecliste gündemdeki konular ile hükümetin icraatlarına yönelik “ülkenin içinde bulunduğu kaos” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Ülkede aylardır evine ekmek götüremeyen, borcunu, faturasını ödeyemeyen emekçi ve iş insanı olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların çok zor günlerden geçtiğini, mağdur insanların kendilerine ulaşıp yardım istediğini söyleyen Çeler, ülkede gerçekten kaotik bir durum olduğuna dikkat çekti.

Vizyonu olmayan azınlık hükümetinin muhalefetin ortaya koyduğu görüş ve önerilere sürekli kulak tıkadığını kaydeden Çeler, “Organizasyon, sağlık, ekonomi başta olmak üzere her anlamda toplum yararına ortaya onlarca yazılı ve sözlü öneri koyduk, ancak hükümet değil bunlardan yararlanmak dinlemiyor bile” dedi. Çeler, toplum yararına olan önerilerin dikkate alınarak uygulamaya koymasından muhalefetin değil, toplumun kazançlı çıkacağına dikkat çekti.

Pandemi döneminin en başından beri yaşanmakta olan organizasyon sorununun öğrencilerin gelişi konusunda da yaşandığına dikkat çeken Çeler, “Uçaklar geliyor, bu uçaklar sadece öğrenciler için mi, öğrencilerin kalacağı yerler, ulaşımları hazır mı, bunu organize etmek ve topluma anlatmak bu kadar mı zor?” diye sordu. Çeler, gelişlerle ilgili detaylı bilgi verilmesi gerektiğini, bilgi verilmemesinin üstelik de gelenlerin içinde öğrenci olmayan kişilerin de bulunmasının toplumda haklı olarak endişelere neden olduğunu vurguladı.

Adaya giriş sistemi konusunda net bilgi olmadığını, insanların adaya nasıl geleceklerini bile bilmediğini kaydeden Çeler, “Restorantlar açılmak için hazırlık yapıyor, örneğin denetim yapmak için ilgili ekipler hazırlandı mı, yapılan denetimler sonucu kurallara uymayanları topluma açıklayabilecek misiniz? Her alanda tüm hazırlıklar çoktan yapılmış olmalıydı. Kapandık da ne yaptınız, ortada görünen, açıklanan, hazırlanan hiç birşey yok. Şurası çok net ki ilk kapanmadan da ikinci kapanmadan da gerekli dersler çıkarılmadı. Ülkede gerçekten ciddi bir kaos var” diye konuştu.

Karantina merkezlerine ödenen miktarın 100 Milyon TL’ye yaklaştığını, gelecek öğrencilerle ilgili de yaklaşık 50 Milyon TL’lik ödeme yapılacağını kaydeden Çeler, bu kadar yüksek meblağlar ödenmesine rağmen karantina sistemiyle ilgili ortaya koydukları öneriye hükümetin kulak vermemesinin ciddi bir yanlış olduğunu kaydetti. Bu paranın yarısının bile esnafa dağıtılmasıyla esnafın bir nebze rahatlama yaşayabileceklerini söyleyen Çeler, bu konularla ilgili hükümetin yapılan önerilere kulak tıkamasının kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını, dahası hükümetin ben yaparım olur tavrı ile tüm ülkeye zarar verdiğini söyledi “Bu gerçekleri kabullenmekte ve anlamamakta, bizleri dinlememekte ısrar ediyorsunuz” dedi.

Ülkenin en büyük gelirlerinin başında gelen eğitim ve turizmin çok kötü durumda olduğunu kaydeden Çeler, vakaların sıfırlandığı dönemde gerekenler yapılmış olsaydı kimsenin buraya gelmekten korkmayacağını hem eğitim hem de turizmin bu derece sıkıntı yaşamayacağını kaydetti.

Hükümete, ufuk ve vizyonunu genişletme ve fikir almaya açık olma çağrısında bulunan Çeler, alanında uzman kişilerin ortaya koyduğu önerilerin dikkate alınmasından ancak toplumun yarar sağlayacağının hükümet edenler tarafından idrak edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’ye son dönemde yapılan ziyaretlere değinerek, “toplantı yapmaktan, fikir sunmaktan, pandemi idare etmekten, yol yapmaktan acizsiniz diye diye hepimizi yok edeceksiniz” dedi. Çeler, Ankara’ya gidenlerin çoğunun aslında yıllardır ülkenin şu anda içinde bulunduğu ve şikayet ettikleri düzenin oluşmasına katkı sağladıklarını, hatta şikayet etmelerine rağmen yarın yine aynı yapıları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Otorite, vizyon, organizasyon, gerektiği yerde ceza kesilmesi ve denetim yapılması, bunların yanında da her kesimden gelecek fikirlere açık olunması gerektiğine işaret eden Çeler, bu yapılmazsa, bu konuları yinelemekten kaçınmayacaklarını söyledi.

Ülkedeki kaosun bitmesi adına herkesin el birliği vermesi gerektiğini kaydeden ve Hükümete bu toplumun geleceği için yapılan, uyarı ve önlemlere kulak vermesi çağrısında bulunan Çeler ülkenin bu şekilde ileriye götürülmesinin mümkün olmadığını, bu şekilde gitmek yerine erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.