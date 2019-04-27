Çeler'den 1 Mayıs'ta açık olacak Market'e tepki!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bir süpermarketin 1 Mayıs’ta çalışanlarına 2 kat maaş vereceğini duyurması üzerine sert tepki gösterdi ve ismini vermediği marketi önce kayıtdışı çalıştırdığı işçiler için ödemesi gereken cezaları ödemeye davet etti.

Çeler Sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Lefkoşa’ da bir süper market işçileriyle anlaşmış, 2 kat maaş verecekmiş ve açık olacakmış!

* Sen önce KAYIT DIŞI işçi çalıştırmaktan yediğin cezaları öde!

* Asgari ücret altında verdiğin maaşları düzelt gerisini sonra külahımıza anlatırsın!

Bir de utanmadan emekçi bayramında çalışanlar istemiş de iki katı maaş verecekmiş!

HAK YEYENDEN EMEKÇİ BAYRAMINDA

UTANMADAN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA BAK!!! YAZIKLAR OLSUN!!!

BU HALK SANA BUNUN BEDELİNİ

ÖDETİR!!!

BAKANLIKTA GEREĞİNİ YAPAR!

Not: sırf diğerleri de kapamasın diye elinden geleni yapmıştı… !!!

(Pazartesi resmi sayfamızdan da name & shame uygulaması gereği ismini vereceğim) gerçi facebook dan çıktığı reklam postundan hangisi olduğu bellidir)”