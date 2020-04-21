Çeler'den 1500 TL yardım yorumu :“İhtiyacı olana daha çok katkı yapılmalıydı”

“Covid 19 salgını ve önlemlerin değerlendirilmesi” gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin değerlendirmeleri devam ediyor.

HAMAZOĞULLARI ESNAFIN VE KAR-İŞ’İN TALEPLERİNİ OKUDU

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan sorunlara işaret ederek halkın alım gücünün düştüğünü, daha da düşeceğinin görüldüğünü; gelişmeleri 1994’teki olaylara benzettiğini söyledi.

Hamzaoğulları, esnafın yaşadığı sıkıntıyı ve sicil affı talebini sosyal medyadan aldığı bir mesajı okuyarak anlattı. “Kar-İş’ten meclise ve hükümete sesleniş” başlıklı bir yazıyı da okuyan Biray Hamzaoğulları, toplu taşımacılığın şu anda tamamen bittiğini, sektörün geleceğinin bir an önce ele alınması ve yeniden kurgulanması talebini seslendirdi.

50 kişilik Meclis bile toplanamazken, okullarda nasıl ders başı yapılacağını çok merak ettiğini belirten Biray Hamzaoğulları, halen pandemi hastanesinin yerinin belirlenemediğini kaydetti. Ülkede kaç ventilatör olduğunu soran Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesindeki karantina uygulamasıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

CTP Milletvekili Hamzaoğulları, “bölgede son görülen vakaların kaynağının kombaycı değil hastane olduğunu” söyledi. Test fiyatlarının Mağusa’da ve Lefkoşa’da farklı olduğunu belirterek bunu eleştiren Biray Hamzaoğulları, Karpaz’daki karantina kararının baskı rejiminin sonucu olduğu görüşünü belirtti.

Hamzaoğulları, devletten maaş alanların hiçbirine katkı yapılmaması gerektiğini söyledi.

ÇELER

TDP Milletvekili Zeki Çeler, siyasi konuşmalarda verilecek mesajların önemli olduğunu vurgulayarak topluma negatif mesaj verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çeler, bu süreçte, gıda yardımları ve maaş desteği konularındaki görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu arayarak ilettiğini belirterek, bazı düşüncelerine daha fazla önem verilmesini beklediğini kaydetti.

“Önemli olan toplumun kazanmasıdır. Sunduğumuz fikirler, toplumun kazanması içindir” diyen Çeler, gıda yardımlarının bakanlık altında toplanıp dağıtılması gerektiğini, gerekli listelerin Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi’nde bulunduğunu anlattı.

Zeki Çeler, belediyeler ve muhtarlıklarla beraber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışma yaparak halka yardımların koordine edilebileceğini söyledi.

“İHTİYACI OLANA DAHA ÇOK KATKI YAPILMALIYDI”

Herkese 1500 TL maaş desteği yerine daha çok ihtiyacı olana daha çok verme yoluna gidilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, “eşitlik” diyerek aynı rakamın verilmesinin doğru olmadığını, bazı insanların da ihtiyacı olmadığı halde “benim de hakkım” diyerek “arsızlık” yaptığını belirtti.

Zeki Çeler, özel sektör sendikalaşmış olsaydı, yıllarca biriktirdikleri aidatlarla çalışanlara katkı verebileceğini kaydetti.

Hükümetin tepkiler üzerine katkıdan yararlanacakları genişlettiğini, oysa baştaki önerileri dikkate alınsaydı sürece daha hazırlıklı girilebileceğini söyledi. Çeler, herkesin devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirtti.

Bundan sonra özel sektör için “maaş garanti fonu” oluşturulması önerisinde bulunan Zeki Çeler, bunun artık elzem olduğunu kaydetti ve hükümetin yapılacaklar listesine bunu da eklemesini istedi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, salgınla dünyada bazı ilkler yaşandığını, sağlıkta başı çeken ülkelerin bile çok büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Şahiner, kırılgan olan KKTC’de sağlık konusunda gerekli adımların zamanında atılamadığı için daha sancılı bir süreç olduğunu belirtti. Bundan sonra da artçı krizler ve riskler bulunduğunu kaydeden Salahi Şahiner, ülkenin daha fazla krizi kaldırabilecek kapasitesi olmadığını, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşanmaması için bazı ülkelerin ihracatı kapattığını belirten Salahi Şahiner, bu dönemde yerli üretimin önemine işaret etti.

Üreticilerin pandemi öncesi ekilen ürünlerinin tarlada kalma riski olduğunu, artık girdi maliyetlerinin de çok yükseldiğini, üreticileri ekonomik batak riski beklediğini, üretimden uzaklaştırılma riskleri de olduğunu söyleyen Şahiner, “Tarım sektörü pozitif ayrımcılığı sonuna kadar hak eden bir sektördür” dedi.