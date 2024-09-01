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Çeler'den Adil Vergi ve Sosyal Devlet Vurgusu

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TDP Genel Başkanı Zeki Çeler: "Sorunlarımızın Temelinde İstikrarsızlık ve Adaletsizlik Yatıyor"
Çeler'den Adil Vergi ve Sosyal Devlet Vurgusu

Lefkoşa, 1 Eylül 2024 - Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki ateş çemberine, vergi adaletsizliğine ve ekonomi yönetimine ilişkin görüşlerini paylaştı. Çeler, Kıbrıs sorununda diyalogdan kaçmanın olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun yaklaşık 150 yıldır var oluş ve yok oluş endişesiyle yaşadığını belirterek, toplumun hala varlık ve yokluk kaygılarının olması gerektiğini söyledi. “Bu toplumun hala yokluk ve varlıkla ilgili endişeleri olması hepimizi düşündürmelidir,” diyen Çeler, toplumun köklerinde üretim, ticaret ve iyi eğitimin bulunduğunu vurguladı.

Adil Vergi ve Sosyal Devlet Vurgusu

Çeler, iş insanlarının ve sanayicilerin ürettikleri ve çalıştıkları sürece kazançlarının artmasının doğal olduğunu belirterek, “Ancak aynı paralelde emeğin de hakkı korunmalı ve bu ülkenin geleceği için iki tarafın da birbirini desteklemekle yükümlü olduğunu unutmamalıyız,” dedi. Ayrıca, devletin adil bir vergi toplama sistemi oluşturması gerektiğini ve hiçbir siyasi bağ veya çıkar uğruna bu sistemin delinmemesi gerektiğini ifade etti.

“Sizler daha çok kazanacaksınız ama devlette adil vergi toplama sistemini hayata geçirecek ve sosyal devlet politikalarını uygulayacak. Kaliteli kamusal eğitim, sağlık hizmetleri ve sürdürülebilir çevre için toplumun yararına kullanılacak,” şeklinde konuştu.

Modern Köleliğe Karşı Uyarı

Çeler, TL kullanımından kaynaklanan enflasyon ve dünyayla rekabet etmenin zorluklarına değinerek, Ticaret Odası’nın modern köleliğe olanak sağlamaması gerektiğini belirtti. “Ticaret Odası bilerek veya bilmeyerek modern köleliğe olanak sağlamamalıdır. Bu kapının ülke geleceği ve insanlarımız için doğru kullanılması hepimizin en büyük görevidir,” dedi.

Kıbrıs Sorununda Diyalog Eksikliği

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, henüz bir müzakere masasının kurulmamış olmasının ve diplomasiden uzak hareket etmenin olumsuz sonuçlarına dikkat çekti. “Henüz bir masanın kurulmamış olmasının, diplomasi ve diyalogdan uzak hareket etmenin cezasını hep birlikte çekiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çeler, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz bir tavrı olabileceğini kabul etmekle birlikte, “Biz bunu aşmak için ne yapıyoruz?” sorusunu sormanın önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik Güçlenme ve Vergi Adaleti

Ülkedeki işsizlik, üretim maliyetlerinin artışı ve hayat pahalılığına da değinen Çeler, ekonomik güçlenmenin sadece iş insanlarından alınacak vergilere bağlı olmadığını belirtti. “Bu ülkenin ekonomisinin güçlenmesi sadece iş insanlarından alınacak vergilere bağlı değildir; daha birçok unsur vardır,” dedi ve gelecek nesillerin yatırımlarının heba olmaması için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Çeler'in konuşması, toplumsal sorunların çözümünde istikrar, adalet ve diyalogun önemini vurguladı.

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