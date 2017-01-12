Çeler'den BRT'nin Cenevre'de yayın kesmesine sert tepki

İşte o açıklama;

Devlet kurumu BRTK BM binasından yapılan yayını "emirle" kesti (adını teknik sıkıntı koymaya çalıştı 'YALAN')... yayında bir vekil konuşurken oldu teşekkür ederiz deyip yayını değişmek ne demektir?

Herkes herşeyi tartışıyor, anlaşma olur ya da olmaz bir kenara bizim kendi içimizde "demokrasiyi" bile hazmedemeyenler devreye girdi. Hal böyle iken bu adada insan yaşamının ve demokrasinin nasıl ihlal edildiğini gördük sonra endişelenmemek elde değil.

Farklı düşünebilir, farkı bakabilirsiniz ama siz devlet kurumusunuz siz herkesin sesi olmakla yükümlüsünüz!

Yayın yüksek kurulunu göreve davet ediyorum. Soruşturma başlatılsın. BRT demokrasiye saygı göstermiyor!