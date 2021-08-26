Çeler'den çelen sert muhalefet

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26.08.2021 12:00
TDP Milletvekili Zeki Çeler paylaşımıyla "gücün ve kuvvetin Allah'tan geldiğini bilmek ve Allah'tan güç ve kuvvet istemek" anlamına gelen Arapça paylaşımda bulundu.
TDP Milletvekili Zeki Çeler'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim
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