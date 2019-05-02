Çeler'den ceza açıklaması: Bahsedilen cezalar kayıtsız işçiler için, 1 Mayıs cezaları 20 Haziran'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün gündeme gelen işyerleri ile ilgili cezaların sadece kayıtsız çalışanlarla ilgili olduğunu belirtti. 1 Mayıs yasakları ile ilgili cezaların 20 Haziran'daki yatırımlardan sonra belirleneceğini belirtti
İşte o açıklama:
Çalışma Bakanlığının 1 Mayıs’ta yapılan denetimlerle ilgili cezayı müeyde mayıs ayı sonu ödenecek maaşların ve 20 haziranda yapılacak yatırımların ardından belirlenecektir.
Söz konusu çıkan haberlerdeki 94 bin 500 tl
1 Mayıs denetimi için değil, denetimler esnasında tespit esilen kayıtdışı işçiler için kesilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu düzeltmenin yapılması gereğini duydum!
Herkes müsterih olsun....
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