Çeler'den ceza açıklaması: Bahsedilen cezalar kayıtsız işçiler için, 1 Mayıs cezaları 20 Haziran'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün gündeme gelen işyerleri ile ilgili cezaların sadece kayıtsız çalışanlarla ilgili olduğunu belirtti. 1 Mayıs yasakları ile ilgili cezaların 20 Haziran'daki yatırımlardan sonra belirleneceğini belirtti

İşte o açıklama:

Çalışma Bakanlığının 1 Mayıs’ta yapılan denetimlerle ilgili cezayı müeyde mayıs ayı sonu ödenecek maaşların ve 20 haziranda yapılacak yatırımların ardından belirlenecektir.

Söz konusu çıkan haberlerdeki 94 bin 500 tl

1 Mayıs denetimi için değil, denetimler esnasında tespit esilen kayıtdışı işçiler için kesilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu düzeltmenin yapılması gereğini duydum!

Herkes müsterih olsun....

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