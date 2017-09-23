Çeler'den Ertuğruloğlu'na, "Sen önce 11 milyon $'ın hesabını ver"

TDP Milletvekili Zeki Çeler sert bir açıklama yaparak Dışişleri Bkanı Ertuğruloğlu'nu eleştirdi.

İşte o açıklama;

Sen önce 11$ milyonun hesabını doğru düzgün ver temize çık, ondan sonra 100 tane yaşlı rumun karpazda UN tarafından alacağı iaşeye utanmadan vergi koycam de!!!

Memlekete beceriksiz politikalarınız yüzünden paslı araçlar içinde gayet sağlıksız bir şekilde kaçak et ve gıdalar sokulurken, toplumun sağlığı ile oynanırken, kaçakçılığı önleyemezken, kalkacan ve böyle bir karar üretecen!

Devleti ve siyaseti itibarsızlaştırmaktan, tüm toplumu dünyaya küçük düşürmekten başka bir amaca hizmet etmeyecek bu karardan derhal vazgeç!