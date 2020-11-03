Çeler’den Gıda Bankası’na anlamlı bağış

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili, eski Çalışma Bakanlarından Zeki Çeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Bankasına bağışta bulundu.

Çeler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘ Ve bugün Gıda bankasına yardımımızı yaptık. “Alan el veren eli görmeyecek” söylemine biraz ters ama örnek olunması ve gıda bankasına yardım yapılmasına katkı sağlamak adına bunu açıkca yaptık.Kötü zamanlarda, hele de bu işsizliğin tavan yaptığı, asgari ücretin yerlerde gezdiği dönemde’ ifadelerini kullandı. Çeler paylaşımında,yardımları sürekli hale getireceklerinin de altını çizdi.