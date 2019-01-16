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Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanamayacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2019’un ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın gerçekleştireceği ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla ertelendi.
Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanamayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2019’un ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın gerçekleştireceği ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla ertelendi.

Komisyonun ilk toplantısı 9 Ocak’ta Bakan Çeler başkanlığında yapılmış ve işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yarına ertelenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bugün bronşit teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Bakan Çeler’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen toplantısının tarihi daha sonra açıklanacak.

Asgari ücret 1 Eylül 2018’den beri aylık brüt 2 bin 620 TL brüt ve net 2 bin 279 TL olarak uygulanıyor. 

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