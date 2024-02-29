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Çeler’in yakın çalışma ekibi dünkü PM ile belirlendi

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını dün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirdi, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi
Çeler’in yakın çalışma ekibi dünkü PM ile belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını dün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirdi, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi

 

TDP’de MYK da belirlendi

TDP’nin geçtiğimiz pazar günü yapılan 8. Olağan Kurultayı sonrası dün akşam ilk PM toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni Genel Başkan Zeki Çeler ve 50 kişilik PM’nin, “Genel Sekreter ve MYK seçimi” gündemiyle gerçekleştirdiği toplantısında Genel Sekreterliğe, geçtiğimiz dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nevzat Özkunt oy birliğiyle getirildi.

 

MYK şu isimlerden oluştu

Zeki Çeler (Başkan)

Nevzat Özkunt - Genel Sekreter

Dr. Suphi Hüdaoğlu - Sağlık Politikaları

Erman Yaylalı - Ekonomik Kalkınma ve Yerel iş gücü politikaları

Güner Ersen - Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikaları

Yasemin Çobanoğlu - Çevre ve İklim Politikaları

Mine Atlı - Kıbrıs ve Dış İlişkiler Sekreteri

İlke Davulcu - Basın Yayın ve Propaganda

Hasan Umur - Sivil Toplum Örgütleri

Hüseyin Hallaçoğlu - Örgütlenme Sekreteri

Evrim Hınçal - Mali Sekreter

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