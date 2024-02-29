Çeler’in yakın çalışma ekibi dünkü PM ile belirlendi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını dün Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirdi, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi
TDP’de MYK da belirlendi
TDP’nin geçtiğimiz pazar günü yapılan 8. Olağan Kurultayı sonrası dün akşam ilk PM toplantısı gerçekleştirildi.
Yeni Genel Başkan Zeki Çeler ve 50 kişilik PM’nin, “Genel Sekreter ve MYK seçimi” gündemiyle gerçekleştirdiği toplantısında Genel Sekreterliğe, geçtiğimiz dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nevzat Özkunt oy birliğiyle getirildi.
MYK şu isimlerden oluştu
Zeki Çeler (Başkan)
Nevzat Özkunt - Genel Sekreter
Dr. Suphi Hüdaoğlu - Sağlık Politikaları
Erman Yaylalı - Ekonomik Kalkınma ve Yerel iş gücü politikaları
Güner Ersen - Ticaret, Yerel Sanayi ve Üretim Politikaları
Yasemin Çobanoğlu - Çevre ve İklim Politikaları
Mine Atlı - Kıbrıs ve Dış İlişkiler Sekreteri
İlke Davulcu - Basın Yayın ve Propaganda
Hasan Umur - Sivil Toplum Örgütleri
Hüseyin Hallaçoğlu - Örgütlenme Sekreteri
Evrim Hınçal - Mali Sekreter
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.