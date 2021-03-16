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Çeler:KKTC televizyon kanallarının desteklenmeli

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TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, ülkedeki televizyon kanalların reklam payını alabilmeleri için gerekli teknolojik uygulamanın artık yapılması gerektiğini kaydetti. 
Çeler:KKTC televizyon kanallarının desteklenmeli

TDP Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, ülkedeki televizyon kanalların reklam payını alabilmeleri için gerekli teknolojik uygulamanın artık yapılması gerektiğini kaydetti. 

Güney Kıbrıs’ta ve Avrupa’da uygulanan sistemin artık ülkede de uygulanması gerektiğini dile getiren Çeler, Türkiye’deki TV kanallarında yayımlanan ve KKTC’de de satılan ürünlerin reklamları için ayrı bir vergilendirme konulmasını ve KKTC televizyon kanallarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Başbakan’ın bu konuyu görüşüp Türkiye ile imzalanacak bir protokolle yayınların desteklenmesi gerektiğini dile getiren Zeki Çeler, artık bu söylenenlerin hayata geçmesini diledi.

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