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Çeler:“Uyarıyoruz ve istiyoruz ki içimiz rahat etsin”

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun ardından yeniden kürsüye çıkan TDP Milletvekili Zeki Çeler, iktidara, pandemi hastanesi ile ilgili sarf ettikleri sözlerin, “rencide etmek” amaçlı olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:
Çeler:“Uyarıyoruz ve istiyoruz ki içimiz rahat etsin”

“Eşinizin, yakın akrabalarınızın, arkadaşlarınızın duyduğu endişeleri dile getiriyoruz. Bu konuda neler yaptığınızı duymak için soruyoruz. Kurduğumuz cümlelerle sizi alt edelim, ‘Reality Show’ ile puan kazanalım şeklinde bir amacımız yok. Soru çok basit…”

“Derdimiz seçim değil” diyen Çeler, “Derdimiz, gelen seçime kadar canımızın kalıp kalmayacağı” ifadelerini kullandı.

Mevcut kararla, 1 Temmuz tarihinden itibaren karantinasız ülkeye girişlerin başlayacağını, bu tarihin de değişebileceğini anımsatan Çeler, “Belirteceğiniz tarihe kadar en yakın zamanda, gerek sıfırdan, gerekse de var olan mekanlardan ne zaman bir pandemi hastanesi oluşturacaksınız?” diye sordu.

“MERAK EDİYORUZ…”

Çeler, ülkeye girişlerin başlamasıyla birlikte pozitif vakaların görülmeye başlayacağını ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirerek, “pozitif vakaları toplumdan uzak tutmak adına ne gibi hazırlıklar yaptınız? 3 aydır herhangi bir hazırlık yapmadınız, kendinize göre sebepleriniz olabilir, anlıyoruz ama şuan için olsun, pandemi hastanesi konusunda ne gibi bir hazırlığınız var? Bunu merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çeler, “Siz ya da aileniz korkmuyor olabilirsiniz ama biz korkuyoruz, halk korkuyor” şeklinde isyan etti.

Pandemi hastanesi konusunda, bakanların topu birbirine attığını belirterek, “Bu iş, Sayın ‘Üstel’i görevden aldık, mesele kapandı’ gibi olmasın” diyen Çeler, “Benim anama, neneme, dedeme bir şey olursa bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?” diye sordu.

“Uyarıyoruz ve istiyoruz ki içimiz rahat etsin” diyen Çeler, topu Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye atmanın bir anlamı olmadığını belirterek, Başbakan Tatar’a seslendi, bu konuda açıklama yapmasını talep etti.

Ardından Sağlık Bakanı Pilli’ye seslenen Çeler, “Çıkın kürsüye deyin, pandemi hastanesi yapmak istedim ama yaptırmadılar” dedi, Pilli ise Çeler’e “Kaç kere deyim?” diye yanıt verdi.

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