  • BIST 4.868,28
  • Altın 1047.119
  • Dolar 18.6309
  • Euro 19.3234
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Çelik: 'Kıbrıs'ta Yeni Gelişmeleri Hep Beraber Göreceğiz"

»
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik: 'Kıbrıs'ta Yeni Gelişmeleri Hep Beraber Göreceğiz"

'KIBRIS'TA YENİ GELİŞMELERİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

KKTC'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edilmesi, tehdit, şantaj ya da hedefe koyma gibisinden mektuplar yazmalarını, açıklamalar yapılmasını tamamen reddettiğimizi ifade etmek isterim. İkiye bölünmüş adayı tek temsilcisi Güney Kıbrıs olarak AB'ye alıyorsunuz.

Herkesin şunu bilmesi gerekir; bu adada iki eşit toplum var ve KKTC egemen bir devlettir. Hak ve menfaatleri korunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar KKTC'ye destek verecektir. Türk Devletleri Teşkilatları'na gözlemci üyelik sonrası yapılan tehditler utanç vericidir.

Gelinen nokta KKTC ve devletimiz için başarıdır. Başından sonuna bunu ısrarla takip eden, o toplantıda bunun gerçekleşmesi için büyük bir diplomatik enerji harcayan sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya attığı bir imzadır. Bu tarihi imzadır, büyük bir başarıdır.

Bundan sonra inşallah KKTC ile ilgili yeni gelişmeleri hep beraber göreceğiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler TC Merkez Bankası’nın faiz kararında24 Kasım 2022 Perşembe 10:17
  • Tatar, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 22:04
  • Oktay, Feyzioğlu'nu kabul etti23 Kasım 2022 Çarşamba 17:05
  • Karamollaoğlu: 'Erdoğan dönüşü' tabiri siyasi literatüre girdi bile23 Kasım 2022 Çarşamba 16:50
  • Erdoğan: Esad ile görüşme olabilir23 Kasım 2022 Çarşamba 13:49
  • Dünya Düzce’deki depremi böyle gördü: Tsunami iddiası ortaya atıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 12:38
  • Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi23 Kasım 2022 Çarşamba 10:18
  • Japon bankadan Türkiye’ye kur krizi uyarısı22 Kasım 2022 Salı 19:45
  • Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar22 Kasım 2022 Salı 19:27
  • Akar: Kıbrıs'ta hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz!22 Kasım 2022 Salı 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti