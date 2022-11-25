Çelik: 'Kıbrıs'ta Yeni Gelişmeleri Hep Beraber Göreceğiz"

'KIBRIS'TA YENİ GELİŞMELERİ HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

KKTC'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edilmesi, tehdit, şantaj ya da hedefe koyma gibisinden mektuplar yazmalarını, açıklamalar yapılmasını tamamen reddettiğimizi ifade etmek isterim. İkiye bölünmüş adayı tek temsilcisi Güney Kıbrıs olarak AB'ye alıyorsunuz.

Herkesin şunu bilmesi gerekir; bu adada iki eşit toplum var ve KKTC egemen bir devlettir. Hak ve menfaatleri korunması konusunda Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar KKTC'ye destek verecektir. Türk Devletleri Teşkilatları'na gözlemci üyelik sonrası yapılan tehditler utanç vericidir.

Gelinen nokta KKTC ve devletimiz için başarıdır. Başından sonuna bunu ısrarla takip eden, o toplantıda bunun gerçekleşmesi için büyük bir diplomatik enerji harcayan sayın Cumhurbaşkanımızın dış politikaya attığı bir imzadır. Bu tarihi imzadır, büyük bir başarıdır.

Bundan sonra inşallah KKTC ile ilgili yeni gelişmeleri hep beraber göreceğiz.