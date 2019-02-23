Çelik: KKTC ve TC’nin çıkarlarını korumayan zihniyete cevap verilmeli

Çelik ayrıca açıklaması sırasında CHP’nin doğalgazla ilgili açıklamalarına da yanıt verdi.

Çelik, “Biz, Doğu Akdeniz’de, KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin haklarına halel getirmeye çalışan Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, ‘Sakın ha bunu yapmayın, sakın ha yanlış bir adımın içine girmeyin, en sert karşılığı veriririz, KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını sonuna kadar koruruz’ dediğimizde, Rum tarafından Yunan tarafından henüz cevap gelmeden bir CHP milletvekili çıkıyor ve ‘Bizim orada ne işimiz var, orada gaz yok’ diyor.

Bunu söylemek sana mı düştü, bunu söylemek sizin işiniz mi? Dolayısıyla şimdi bir cevap gerekiyor bu zihniyete. Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını korumak yerine, KKTC’nin çıkarlarını korumak yerine, ülkemize karşı olanların çıkarlarını korumakla uğraşan bir zihniyete bir cevap verilmesi gerekiyor” dedi.