Çelik: “Macron, Rumların haksız faaliyetlerine destek için yanlış yerde duruyor”

AK Parti Sözcüsü Çelik, Macron’un "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dediğini belirterek, Macron’un Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dediğine işaret ederek, “Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, Macron’un Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizerek, “Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattığını aktaran Çelik, “Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı” ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik, “Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir” değerlendirmesini yaptı.