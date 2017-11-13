Çelik yarın mezarı başında anılacak

K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamada, anma töreninin yarın saat 13.30’da Lefkoşa Mezarlığı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.
Kibrit, saat 15.00’te Atatürk Spor Salonu’nda Çelik’in anısına tekerlekli sandalye basketbol karşılaşması yapılacağını; saat 17.00’de ise dernekte Mevlid-i Şerif okutulacağını kaydetti. Kibrit, anma etkinliklerine tüm sevenlerinin davetli olduğunu belirtti.
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