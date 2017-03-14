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Çelikhan’da, eğitime kar tatili

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Çelikhan’da, eğitime kar tatili
Yaşanan yalancı baharın ardından sıcaklığın düştüğü yurdumuzda bu hafta yağışlı bir hava hakim olacak. Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, gece başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, bugün ilçede tüm okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

YURTTA HAVA DURUMU

Antalya, Konya, Karaman ve Mersin dışında ülke genelinde yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya, Konya, Karaman ve Mersin dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve İç Ege’de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Osmaniye, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ile Hatay ve Adana kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara Ege ve Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetlice (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19
Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

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