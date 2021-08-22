Çelikten 10 Kat Daha Sert 'Cam' Ürettiler

Çin'in Yanshan Üniversitesi çelikten 10 kat daha sert ve elması çizebilen camımsı bir materyal sentezlediğini açıkladı.

Çin’in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Yanshan Üniversitesi, dünya sanayisi için önemli bir buluşa imza attı. Yanshan Üniversitesi laboratuvarından yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, elması çizebilecek sertlikte camsı bir halde yeni bir materyal sentezlediler.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre yeni geliştirilen AM-III isimli sert malzeme, Vickers sertlik testinde 113 GPa sertlikle elmas kadar sert olan C60 fulleren kullanılarak, yüksek sıcaklık ve basınç altında elde edildi. Araştırmacılar, National Science Review dergisinde yayımlanan makalelerinde, bu materyalin dünyada bugüne dek kaydedilen en güçlü ve en sert amorf katı olduğunu belirtti.

Makaleye göre, çelikten yaklaşık 10 kat daha sert olan malzemenin, kurşun geçirmezlik alanında çoğu yelek teknolojisinden daha iyi olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda optik olarak şeffaf bir yarı iletken olan malzemenin fotovoltaik teknolojilerinde ve inovasyonlarda uygulanması bekleniyor.