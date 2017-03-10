 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.762
  • Altın 144,402
  • Dolar 3,7360
  • Euro 3,9711
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Cem Adrian konserinde köy okulları için kitap topladı

»
Cem Adrian konserinde köy okulları için kitap topladı
Türkiye'de alternatif rock ve akapella müziğin önemli isimlerinden olan Cem Adrian, Trump Cadde Konserleri kapsamında sahne aldı.

Sevilen sanatçı, Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde'de yaklaşık 9 bin kişiye seslendi.

 
'Köy Okullarına Yardım Projesi'ne destek olmak amacıyla konserinden önce sosyal medya hesaplarından "Yardım projesine siz de destek olun" diyen Cem Adrian'ın konserinde 10 bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi toplandı. Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendirdiği konserinde Cem Adrian, kendisini izlemeye gelenlerin yanlarında getirdikleri kitapları ve kırtasiye malzemelerini en kısa sürede köy okullarına ulaştıracağının sözünü verdi.
c1-004.jpg
Konser repertuarında türkülere ve eski film müziklerine de yer veren Cem Adrian, tüm şarkıları Trump Cadde'yi dolduran 9 bin kişiden oluşan dev bir koroyla birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Cem Adrian kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuzuların Sessizliği'nde nasıl bir feminizm mesajı var?09 Mart 2017 Perşembe 09:36
  • Antarktika’nın bilinmeyen 25 özelliği08 Mart 2017 Çarşamba 11:45
  • Erkeğin hakikati, kadınlığında saklıdır08 Mart 2017 Çarşamba 11:27
  • Nobel ödüllü kadınlar08 Mart 2017 Çarşamba 10:48
  • ‘Reis’e sahip çıkılmadı, film gişede çakıldı07 Mart 2017 Salı 13:32
  • Çamlıbel’de mantar temalı 3. Eko Gün, 12 Mart Pazar günü yapılacak07 Mart 2017 Salı 11:13
  • 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı06 Mart 2017 Pazartesi 17:04
  • Yonca Evcimik sanat hayatının 40. yılını kutladı06 Mart 2017 Pazartesi 16:44
  • King Kong'un 'Kafatası Adası' Google Haritalar'da 'belirdi'06 Mart 2017 Pazartesi 13:36
  • Ajda Pekkan Cem Yılmaz'ın teklifine 'Evet' dedi06 Mart 2017 Pazartesi 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti