Cem Adrian konserinde köy okulları için kitap topladı

Türkiye'de alternatif rock ve akapella müziğin önemli isimlerinden olan Cem Adrian, Trump Cadde Konserleri kapsamında sahne aldı.

Sevilen sanatçı, Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde'de yaklaşık 9 bin kişiye seslendi.

'Köy Okullarına Yardım Projesi'ne destek olmak amacıyla konserinden önce sosyal medya hesaplarından "Yardım projesine siz de destek olun" diyen Cem Adrian'ın konserinde 10 bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi toplandı. Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendirdiği konserinde Cem Adrian, kendisini izlemeye gelenlerin yanlarında getirdikleri kitapları ve kırtasiye malzemelerini en kısa sürede köy okullarına ulaştıracağının sözünü verdi.