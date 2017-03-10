Cem Adrian konserinde köy okulları için kitap topladı

Sevilen sanatçı, Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde'de yaklaşık 9 bin kişiye seslendi.
'Köy Okullarına Yardım Projesi'ne destek olmak amacıyla konserinden önce sosyal medya hesaplarından "Yardım projesine siz de destek olun" diyen Cem Adrian'ın konserinde 10 bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi toplandı. Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendirdiği konserinde Cem Adrian, kendisini izlemeye gelenlerin yanlarında getirdikleri kitapları ve kırtasiye malzemelerini en kısa sürede köy okullarına ulaştıracağının sözünü verdi.
Konser repertuarında türkülere ve eski film müziklerine de yer veren Cem Adrian, tüm şarkıları Trump Cadde'yi dolduran 9 bin kişiden oluşan dev bir koroyla birlikte seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Cem Adrian kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
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