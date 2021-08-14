Cem Dağdelen Frankfur’ta Avrupa Şampiyonasında sahne alıyor

Dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışlarından Ironman’de Avrupa Şampiyonası yarın yapılıyor.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde yer alacak olan Ironman müsabakası kıtanın en prestijli yarışı olma özelliği taşıyor.

Bu önemli yarışmada ülkemizin bir numaralı ismi Cem Dağdelen de yer alacak.

Bugüne kadar 14 kez Ironman fınıshi gören başarılı sporcu 15. kez Ironman unvanını alma hedefinde olacak.

Dünya Şampiyonası’na 40 slot veren organizasyonda sporcular 3.8 kilometre yüzüp, 185 kilometre bisiklet çevirip, 42.2 kilometrelik maraton ile yarışı tamamlamaya çalışacak.

Pandemi döneminde yaşanan her türlü zorluğa rağmen Dağdelen, geçtiğimiz yıl Estonya’dan sonra bu yıl da Frankfur’ta finişe ulaşmayı hedefliyor.

Dağdelen 2021 sezonunda Ironman Silver kategorisinde start alıp 15.kez kırmızı halıdan geçecek.