Cem Dana adaylıktan çekildi!

UBP Genel Başbakanı Başbakan Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile görüşen Cem Dana, Gazimağusa Belediye Başkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıkladı.

Cem Dana açıklamasında şunları ifade etti:

“Bugün adaylıktan geri çekildiğimi açıklıyorum. Yıllarca Ulusal Birlik Partisinin birçok yönetim organında görev almış bir partili olarak özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatlerini dikkate alarak adaylıktan çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Bu kararı verirken, ulusal davamız, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yürütmekte olduğumuz milli politikamız ışığında bu kararı verdim. Bundan sonra da özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatleri doğrultusunda, UBP çatısı altında hizmet vermeye devam edeceğim.”