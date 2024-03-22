Cem Kapısız: Ankara’daki personelin harcırahları neden ödenmiyor?

HTKS Başkanı Cem Kapısız, hükümetin, Ercan Hava Trafik Kontrol kadrosuna atanan sekiz personelin Ankara’daki kurs harcırahlarına ödemediğini iddia ederek, “Zaten zor ve stresli şartlarda her birinden üstün başarı beklediğiniz personele bunu mu reva görüyo

HTKS Başkanı Cem Kapısız, hükümetin, Ercan Hava Trafik Kontrol kadrosuna atanan sekiz personelin Ankara’daki kurs harcırahlarına ödemediğini iddia ederek, “Zaten zor ve stresli şartlarda her birinden üstün başarı beklediğiniz personele bunu mu reva görüyorsunuz?” diye sordu.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız, Ercan Hava Trafik Kontrol kadrosuna atanan sekiz personelin Ankara’daki kurs harcırahlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kapısız, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Hava Trafik Kontrol kadrosuna en son atanmış 8 personelin şu anda Ankara’da Temel Hava Trafik Kursunda eğitilmekte olduğunu belirterek, “bir buçuk yıl sürecek olan bu kurs boyunca yasa gereği her kurs günü için 8 İngiliz sterlini harcırah almaları gerektiğini, bu meblağ ile kursiyerlerin kalacak yerleri de dahil günlük tüm ihtiyaçlarını karşılamalarının beklendiğini” söyledi.

Kapısız, hükümetin personelin bu kurs harcırahları ödemediğini ileri sürerek, “Kursa gönderip girdikleri her sınavdan minimum yüzde 70 başarı zorunluluğu olan, hava sahamızı emanet edeceğimiz bu nadir personele ödeyecek 8’er sterlininiz yok mu? Zaten zor ve stresli şartlarda her birinden üstün başarı beklediğiniz personele bunu mu reva görüyorsunuz?” diye sordu.

Hükümeti bu durumdan dolayı kınadıklarını belirten Kapısız, hükümetten bu duruma bir açıklama getirip gerekeni yapmasını talep etti.

Kapısız, açıklamasında, “Yurt dışındaki personele harcırahlarını ödemek için 2 şart gerekli; muhaceretten ilgili personelin yurt dışında olduğuna dair bilgiyi teyit edeceksiniz ve ödeme emrini çıkaracaksınız” diyerek, “Bir türlü anlam veremiyoruz. Bu iki adımın hangisinde ve neden takıldınız? Ankara’daki personelin harcırahları neden ödenmiyor?” diye sordu.

Kapısız, hükümete “yasal yükümlülüklerini yerine getirip bu personelin harcırahlarını zamanında ödeme” çağrısında bulundu.