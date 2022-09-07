Cem Kapısız: Hükümetin hava trafikteki sorunlara çözüm olacak hiçbir fikri yoktur

Cem Kapısız, Haber Kıbrıs'ın sorularını yanıtladı.

Soru: Hava trafik çalışanlarının en büyük sorunu nedir?

Yanıt: Hava Trafik Kontrolörlerinin en büyük sorunu, kadroda personel tutamamak ve her zaman personel azlığından kaynaklanan sorunlar yaşamaktır. Açacak olursak: Hava Trafik kontrolörlüğü, stresli ve riskli bir meslektir. Mesleğe girişte adaylardan aranan nitelikler, 28 yaşından genç olması, yüksek derecede İngilizce bildiğini belgelendirmesi, genel yetenek ve analitik düşünebilme sınavlarından geçmesi ve yaklaşık bir buçuk yıl süren temel hava trafik kursundan yüzde 70’in üzerinde başarı göstermesidir.

Tüm bunları karşılayan adaylar hava trafik kontrolörü olabiliyor fakat işe başladıklarında aldıkları maaş lise mezuniyeti hizmetlerinin başlangıç maaşı. Çalışma şartları ise aynı maaşı veya daha iyi maaşları alabilecekleri bir mesleğe nazaran çok daha stresli ve yorucu. Doğal olarak kadroya girmeye hak kazanan adaylar, nispeten başarılı kişilerden oluştuğu için diğer alternatif mesleklere yönelebiliyor. Zaten münhallere başvuru çok düşük sayılarda, bir münhale münhal sayısından daha az kişi başvuruyor. Bu münhallerle alınan personel ise çok kolay başka kadroların sınavlarına girip başarı göstererek hava trafik kadrosunu terk ediyor.

Şu an 30 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Hala daha lisanslarını almamış, kursa bile gitmemiş arkadaşlarımızı sırf yasa izin veriyor diye çalıştırıyoruz. Bazı lisanslı arkadaşlarımız angarya (ödeneksiz) çalışıyorlar. İzin almakta zorlandığımız zamanlar oluyor, mevcut izinlerimizi yakmak durumunda bile kalabiliyoruz. Bu şekilde bile hava trafik hizmetlerini minimum şartlarda verebiliyoruz. Zaman zaman kullandığımız teçhizat ve ekipmanlar da bozuluyor. Bunların geri sisteme kazandırılmaları uzun zamanlar alabiliyor. Bu tip harcamaların yetkisi de Ercan Havalimanının özelleştirilmesi ile Sivil Havacılık dairesinden alınmış, özel şirkete verilmiştir. Özel şirket harcama yaparsa ekipmanlar tamir edilebiliyor. Tüm bunların stresi de personele kalıyor.

Soru: Çalışma şartları nasıl iyileştirilebilir?

Yanıt: Çalışma şartları, personel alarak ve havacılık hizmetlerinde mevcut trafiği rahatlıkla savabilecek kadroları oluşturarak düzeltilebilir. Diğer yandan işin yapılmasında kullanılan tüm ekipmanların çalışır durumda tutulması ve bunun devamlılığı da gözetilmelidir. Bunun sorumluluğu özel şirketteyse, özel şirkete bu işin ciddiyeti anlatılmalı ve gecikmelere taviz verilmemelidir. Diğer yandan hava trafik kontrolörlüğü çalışma şartları bakımından dünyadaki ve Türkiye’deki benzerleriyle denk hale getirilmeli, mesleğin cazibesi arttırılıp kadrodan çıkışlar minimize edilmeli ve başvuru sayısının artmasının önü açılmalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye’de uygulanan havacılık tazminatları uygulaması ile tüm havacılık giderleri karşılanmalı, mali problemlerin havacılıkta oluşturduğu yetersizlikler ortadan kaldırılmalıdır.

Soru: Hükümetten beklentileriniz nelerdir?

Yanıt: Bu hükümetten maalesef hiçbir beklentimiz yoktur. Mevcut hükümet, havacılıkta böyle bir sorunu çözemeyeceğini, bu yeteneğe, bilgiye ve en önemlisi niyete sahip olmadıklarını her platformda bizlere ispatlamıştır. Problemin farkında olmakla birlikte, hava trafikteki sorunlara çözüm olacak hiçbir fikirleri yoktur. Böyle bir durumda bizlerin hükümet ile çalışma barışı içinde olmamız veya bir beklenti içinde olmamız söz konusu değildir.

kaynak : gündem kıbrıs