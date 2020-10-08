Cem Kar’da Yayıncılığa Farklı Bir Bakış Açısı

Ekranlara uzun bir süre ara veren Cem Kar, farklı bir formatla geri dönüyor.

İzleyicileri 360 video formatıyla tanıştıracak olan Kar, bu formatla gerçekleştirilen çekimlerle güncel konuları, konuklarıyla değerlendirecek. İzleyiciler 360 derece röportajın yapıldığı noktaları isterse ekrana dokunarak görebilecek. Dolayısıyla izleyici röportaj yapılan kişileri ve röportajın yapıldığı yeri kendisi istediği an görebilecek. Günümüz teknolojisini röportaj tekniği ile buluşturan Cem Kar, aynı zamanda 360 videolar ve drone görüntüleri ile ülkemizin tanıtımına da katkı koyacak. Ülkemizin doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde gerçekleştirilecek olan röportajlarda aynı zamanda drone görüntüleri eklenerek izleyici tüm noktaları aynı anda görebilmesi sağlanacak.

İlk olarak konuk Serhat Kotak ile KKTC sistemi üzerine yapılan program, Kıbrıs'ta güneşin en güzel battığı noktalardan biri olan Merit Park'ta gerçekleştirildi.

Youtube, facebook ve instagramda 360sohbetler kullanıcı adıyla yayınlanan röportajlar aynı zamanda 360sohbetler.com adresinden de izlenebiliyor.