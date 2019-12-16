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Cem Küçük 'Erdoğan karşıtı biri seçilirse yargılanırız' deyince Metiner: Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız

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Cem Küçük 'Erdoğan karşıtı biri seçilirse yargılanırız' deyince Metiner: Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız
Cem Küçük 'Erdoğan karşıtı biri seçilirse yargılanırız' deyince Metiner: Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız

Türkiye yazarı Cem Küçük'ün  "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse bir kere biz dahil herkes yargılanır" ifadesini yorumlayan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner "Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra" dedi. Metiner, İngilizce bilmediğini ve gidecek yerinin olmadığını kaydetti.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Dinamit programında 'Yeni kurulacak partiler neyi hedefliyor?' başlıklı tartışmada Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse insanlar 'abartıyor' diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar" dedi. 

Küçük, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'i göstererek, "Mehmet Metiner'i tutuklarlarsa AB itiraz mı edecek?" deyince programın moderatörü Latif Şimşek, "Yani Cumhurbaşkanı'nı da mı yargılarlar?" diye sordu. Bunun üzerine Küçük, "Ona hemen cesaret edemeyebilirler ama çevresinden başlarlar. Melih Gökçek'i bu durumda kim kurtarır?, Metiner'i kim kurtarır?, Şamil Tayyar'ı kim kurtarır? Seni beni kim kurtarır? deyince Metiner, "İlk telef olacak olan biziz yani. Yahu korkutma bizi, zaten yeterince korkağız bir de bu laflardan sonra..." ifadelerini kullandı. 

Küçük, "Ben İngilizce biliyorum. Hadi ben Londra'ya gittim diyelim; iki günde beni iade ederler" ifadelerini kullanınca Metiner, "Ben İngilizce de bilmiyorum. Gidecek yerim de yok" sözlerini sarf etti. 

14 Aralık'ta yapılan bu yayın, sosyal medyada bugün gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

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