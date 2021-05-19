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Cem Küçük'ten suç örgütü lideri Sedat Peker'e FETÖ'cülük ve ajanlık iması

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaştığı videolar şok etkisi yarattı.
Cem Küçük'ten suç örgütü lideri Sedat Peker'e FETÖ'cülük ve ajanlık iması

İktidar partisi AKP'ye yakın gazetecilerden Cem Küçük, paylaştığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'ı hedef alan, son olarak sahibi olduğu internet siteleriyle iktidar yanlısı yayınlar yapan Hadi Özışık'la yaptığı telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sedat Peker hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

İSTİHBARAT KULLANIYOR

Sedat Peker'in yerinin bilindiğini belirten Küçük, Peker'i FETÖ'cü Fuat Avni'ye benzetti. Küçük, katıldığı TV programlarında mafya lideri Peker'in bazı istihbarat kaynaklarınca kullanıldığını ve Türkiye aleytarlığı yaptırıldığını iddia etti. 

YERİ BELLİ

İddiasını açık bir kaynak ve kesinleşmiş bilgiler üzerinden temellendiremeyen Küçük, şu ifadeleri kullandı: "Fuat Avni'nin de peşine takıldılar. Peker, Türkiye aleyhtarlığına kullanılıyor. PKK'nın belini kırmış kadrolara saldırılıyor. Muhalefet o zaman da Fuat Avni'nin peşine düştü. Ona bel bağladı, şimdi aynı. İstihbarat kullanıyor, yeri de belli."

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