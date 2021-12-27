Cem Özdemir’in et planı ülkeyi ayağa kaldırdı

Almanya’da kabinedeki tek göçmen mensubu olan Cem Özdemir’in dün Almanya’nın çok okunan gazetelerinden BILD am Sonntag’a yaptığı açıklamalar ülkeyi ayağa kaldırdı.

Almanya’da kabinedeki tek göçmen mensubu olan Cem Özdemir’in dün Almanya’nın çok okunan gazetelerinden BILD am Sonntag’a yaptığı açıklamalar ülkeyi ayağa kaldırdı. Özdemir, hazır gıda yönetmeliğine yeni kısıtlamalar getirileceği söylerken, gıda kalitesinin iyileştirilmesi için fiyatların da artacağına dikkat çekti.

Fakat Özdemir’in açıklamaları ülkede büyük tepki çekti. Bild, gıda fiyatlarının 2021’de yüzde 4.5 arttığını yazarken, “Vejetaryen bir kilo etin fiyatını bilmiyor ama ucuz gıdaya savaş açıyor” ifadesine yer verdi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Reinhard Jung da Bild’e açıklamalarda bulundu. 1300 çiftçiyi temsil eden örgüt adına açıklama yapan Jung, bu sistemin ve fiyatların artırılmasının işe yaramayacağını söyledi.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan muhalefetteki CDU’lu siyasetçi Dennis Radtke de Özdemir’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Radtke, “Vergileri artırarak fiyatları yükselten her kim olursa bu düzeni değiştirmez. Çiftçiler kâr elde edemiyor, aradaki insanlar cezalandırılıyor. Yeşil gıda erişilebilir olmalı” ifadesini kullandı.