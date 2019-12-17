Cem Özdemir'in evine saldırı

Almanya'da Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'in evine pazartesi akşam saatlerinde taşlı saldırı düzenlendi. Özdemir, evine yönelik saldırıyı Twitter mesajıyla duyurdu. Özdemir mesajında, "Kapımıza bir taş atıldı. Anlaşılan mesaj bana yollandı" ifadelerini kullandı. Saldırının kendisini korkutmadığını ifade eden Özdemir, "yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini" kaydetti.

Bir dönem partisinin eş genel başkanlığını da yapan Türkiye kökenli politikacı Özdemir, aşırı sağcı Almanlar ve milliyetçi Türklerden gelen ölüm tehditleri nedeniyle polis korumasında bulunuyor.

Ein Stein wurde gegen unsere Haustür geworfen. Die Botschaft galt wohl mir. Und jetzt? Verstummen? Ich werde weiterhin und überall dort lautstark meine Stimme erheben, wo andere Stimmen verstummen sollen. „Wer nichts waget, der darf nichts hoffen“, wusste schon unser Schiller. pic.twitter.com/96azXqBdls — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 16 Aralık 2019

Irkçı "Nükleer Silahlar Bölüğü" adlı örgüt geçtiğimiz kasım ayında Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Yeşiller partili politikacı Claudia Roth ile Cem Özdemir'i öldürmekle tehdit etmişti. Özdemir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle de uzun süredir milliyetçi Türkler tarafından tehdit ediliyor.