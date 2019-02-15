  • BIST 102.819
  • Altın 223,777
  • Dolar 5,2726
  • Euro 5,9487
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Cem Toker Akit Tv’de konuştu! ‘Sunucu ne yapacağını şaşırdı’

»
Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker hükümet yanlısı Akit Tv’ye konuk oldu.
Cem Toker Akit Tv’de konuştu! ‘Sunucu ne yapacağını şaşırdı’

Toker, Türkiye’nin ekonomik durumunu özetlerken Akit Tv sunucusu çaresiz bir şekilde Toker’i dinlemesi sosyal medya gündem oldu.

 

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker AKP’nin yayın organı Akit Tv’deki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Toker, Türkiye’de sebze-meyve fiyatlarına gelen zamlar ve AKP hükümetinin seçim yatırımı olarak hayata geçirdiği tanzim çadırlarını eleştirirken, “Almanya’da patates, lahanayla yürüyen bir seçim kampanyası gördünüz mü? Fransa’da üzümle, soğanla yürüyen bir seçim kampanyası düşünebiliyor musunuz?” sorusunu sordu. Ülkede ekenomik bir sorun olduğunu belirten Toker, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ‘Erdoğan tulumbada su yok’ dedi, kim içti bu suyu söylemiyor tabi. Siz programını patlıcan fiyatıyla açarken Binali Yıldırım Meclis’te ‘550 çeşit yemek var’ diyor.” dedi.

 

 

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sabah: Deniz Çakır'ın tacizini belgeleyen kamera kayıtları ve ifadelere ulaştık15 Şubat 2019 Cuma 10:30
  • Sevgililller gününde kız arkadaşına jest yapmak isterken evi yaktı15 Şubat 2019 Cuma 10:14
  • Babası ‘Mavi balina oynuyordu’ dedi: 16 yaşındaki liseli kendini astı15 Şubat 2019 Cuma 10:03
  • FIFA, Demirören'e yaptırım uygular mı?15 Şubat 2019 Cuma 09:46
  • Son dakika! Emniyet raporunda kan donduran detaylar: Hatice Cengiz ikinci kurbanı olacaktı14 Şubat 2019 Perşembe 16:10
  • "Avrupa'ya gideceksiniz" dediler, izdihama neden oldular14 Şubat 2019 Perşembe 15:08
  • 40 yıllık profesörü 'Peygamber torunuyum' diye kandırmış14 Şubat 2019 Perşembe 14:56
  • Peri bacalarının bulunduğu bölgede yapılan inşaatta yıkıma başlandı14 Şubat 2019 Perşembe 14:25
  • İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi14 Şubat 2019 Perşembe 14:25
  • Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı14 Şubat 2019 Perşembe 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti