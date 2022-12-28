Cem: Tüp Gaz Tedarikçileri Gaz Satışını Durdurdu

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü Basın Yayın Sorumlusu Evren Cem, tüp gaz tedarikçilerinin gaz satışını durdurmasına yönelik açıklama yaptı.

Tüp gaz satışlarının ilk defa durmadığını ve bu gidişle sonuncu da olmayacağını söyleyen Cem, "Evde tüpünüz bitti yemek yapmanız, yıkanmanız, ısınmanız lazım ama tüp satışları durdu. Üstelik bu soğuk günlerde oldu bunlar. Bir ülke düşünün ki elinizde tekel sattığınız bir mal vardır ve o malı kullanmaya vatandaşın kullanımı elzemdir ve siz canınız istediğinde şak diye satışları durdurup bütün bir halkı mağdur edebilecek güce sahip oluyorsunuz. Peki size bu gücü kim veriyor? Hükümetler" dedi.

Yaklaşık iki yıldan beri depozitolu boş tüp satışının da olmamasını eleştiren Cem, adaya yeni öğrenci olarak gelen ve ev içi kullanım için tüp almak zorunda olan kişilerin de ana bayilerin depozitolu tüp satışını durdurduğu için mağdur olduklarını ifade etti.

Halkın, boş tüp bile istese alamayacağını belirten Cem, "Ama eğer bir otel, restoran veya büyük bir işletme sahibi iseniz veya evinizde büyük bir LPG tankınız varsa ve gazınız bitmiş ise işte o zaman ihtiyacınız giderilir ve bütün bunlar siz yemek pişiremezken, yıkanamazken ve ısınamazken olur" dedi. Bu memleketteki iktidar odaklarının sermayedarlar olduğunu vurgulayan Cem, seçimlerde halka bin bir vaatlerde bulunan büyük, heybetli partilerin halkın mağduriyetini gidermek için kılını kıpırdatmadığını, aksine gaz ile akaryakıt tedarikini aksatıp halkı mağdur ettiklerini söyledi.

Cem, yine bu partilerin Teknecik elektrik santralinde olduğu gibi kriter dışı yakıt alımı yaparak halkın kanser olmasını sağladığını ve partilerin bunu umursamadıklarını belirtti. Otellerin milyonluk elektrik borçlarını sildirip, borçların vatandaşın sırtına yüklendiğine işaret eden Cem, halkın sadece seçimlerden seçimlere akıllara geldiğini söyledi.

Cem, "Sizlere iş sözü verenler, işe alanlar, oy için rüşvet verenler vb. durumlarda size iyilik yapmış olduğunu düşündüğünüz kişiler, partiler ile sizleri bu şekilde mağdur edenler aynı kişiler, kurumlardır. Lütfen bu konuyu sadece tüp gaz ve akaryakıt özelinde düşünmeyin. Çünkü yarın bu konular su, telefon, internet, vb. alanlarda da gerçekleşecektir. Düşünün, sadece düşünün ve ne haliniz varsa görmemek için bu insanlara minnet filan duymayın" dedi.