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Cem Uzan açıkladı: Türkiye'ye ne zaman dönecek?

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2009 yılından beri yurt dışında yaşayan Cem Uzan, doğru zamanı bulduğu takdirde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Cem Uzan açıkladı: Türkiye'ye ne zaman dönecek?

2009 yılından beri yurt dışında yaşayan Cem Uzan, siyasi hedefinin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokmak, kişisel hedefinin ise Türkiye'ye dönebilmek olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN DÖNECEK?

Independent Türkçe'den Can Bursalı’ya konuşan Uzan, Türkiye'ye ne zaman döneceğine yönelik soruya "Doğru zamanda" diyerek yanıt verirken, hedefini ise şöyle açıkladı: "Ben Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokan adam olacağım."

GENEL AF VURGUSU

"Türkiye'de adalet var mı" diyen Uzan, genel af vurgusu yaparken, yalnızca cinayet, cinayete teşebbüs, çocuğa, kadına yönelik şiddet ile taciz suçlarından mahkum olanların af kapsamında değerlendirilmeyeceğini ifade etti.

"OSMAN KAVALA İŞ DÜNYASINDA RAKİBİMDİ..."

Siyasi tutukluluklara son verileceğini belirten Uzan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumlarıyla ilgili de konuştu. "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

"DEVLETİMİZ BİR GÜN HAKKIMI İADE EDECEK"

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken, Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

"BİR EKSİĞİM YOK"

Mal varlığına el konulduktan sonra yurt dışında 11 yıldır yaşayan Uzan, "Türkiye'nin en varlıklı insanlarından biriydiniz. Mal varlığınıza el konulduktan sonra aynı görkemli hayatı yurt dışında da yaşıyor musunuz" sorusunu "Kime göre görkemli? Çok şükür bir eksiğim yok" diyerek yanıtladı.

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