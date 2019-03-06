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Cem Uzan geri dönüyor

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Cem Uzan'dan 'Döneceğim Türkiyem' paylaşımı
Cem Uzan geri dönüyor

10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı yönündeki haberleri Twitter hesabından paylaşarak Türkiye'ye döneceğini söyledi.

2009 yılında Türkiye'yi terk eden ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" mesajını paylaştı.

Cem Uzan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandığı öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından Uzan, Twitter hesabından "Döneceğim Türkiyem" şeklince bir mesaj paylaştı.

2002 ile 2003 yıllarında alınan kararlarla Uzan'ların Türkiye'deki mal varlığına tedbir konulmuştu.

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