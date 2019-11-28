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Cem Uzan’ın Türkiye'ye dönüşü başladı

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Cem Uzan’ın avukatı: Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreç başladı
Cem Uzan’ın Türkiye'ye dönüşü başladı

İş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, Fransa’da yaşayan müvekkilinin Türkiye’ye dönüşü için hukuki sürecin başladığını söyledi.

Altmışkara, Uzan ailesini yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır” dedi.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin Uzan’ın avukatı, Genç Parti Hukuk Müşaviri ve Parti Sözcüsü Metin Altmışkara basın toplantısı düzenlendi.

Uzan ailesine yönelik davaları komplo olarak nitelendiren Metin Altmışkara, “Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır” diye konuştu.

HANEFİ AVCI, O GÜN YAŞANANLARI KİTABINDA AÇIKLADI’

“Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir” diyen Altmışkara, “O gün yaşananları Hanefi Avcı ,’Haliçte Yaşayan Simonlar’ kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Uzan ailesinin yeniden yargılanması için başvuru yaptıklarını aktaran Altmışkara, “Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur” dedi.

‘UZAN, BAŞVURULAR SONUÇLANIR SONUÇLANMAZ TÜRKİYE’YE DÖNECEK’

Basın açıklamasının ardından bir gazeteci, Altmışkara’ya “Kendisi yaptığı açıklamada 2 ay içinde Türkiye’ye döneceğini söyledi. Yargılama devam ederken mi dönmeyi düşünüyor. Bu takvim nasıl olacak?” sorusunu yöneltti.

Cem Uzan’ın başvuruları beklemenin uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Altmışkara, “En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanması gelecektir” yanıtını verdi.

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