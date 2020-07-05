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Cem Yılmaz: Allah sizi kahretsin, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış

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Cem Yılmaz: Allah sizi kahretsin, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış
Cem Yılmaz: Allah sizi kahretsin, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış

Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulaması üzerine yaşanan tartışmalarda bir açıklamada daha bulunarak "Allah sizi kahretsin ya, gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz’a şiddet göstermesi üzerine başlayan tartışmalarda Cem Yılmaz bir açıklama daha yaptı. 

Sözcü'de yer alan habere göre, köşe yazarı Onur Baştürk, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp eden Ozan Güven’e olayın ortaya çıkmaması için Cem Yılmaz’ın yardım ettiğinin konuşulduğunu iddia etti.

'Olay mahkemede olduğu halde bunları yazıyorsunuz'

Baştürk'ün bu yazısına tepki gösteren Cem Yılmaz, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Yılmaz, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Allah sizi kahretsin ya…Gerçekten artık sizin ne dediğiniz, ne söylediğinizi duyacak haliniz kalmamış. Dün 'arkadaşım' olsa ne olur, şiddetin tarafı mı olur… Yazdığım halde… olay mahkemede olduğu halde, bunları yazıyorsunuz. Dava etsem 'Ay ben öyle duydum' diyerek kaçacaksın” ifadelerini kullandı.

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