Cem Yılmaz, "Serenay Sarıkaya ile evlenecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi: Doğru, evlendik

Komedyen Cem Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönündeki iddiaları tiye alarak, "Doğru, evlendim" diye konuştu.

Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin Konduramadım" açıklamasına ilişkin Cem Yılmaz, "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

"Kerem Bey'i seviyorum"

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bursin'in kendileri için "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dediği hatırlatılan Yılmaz, bu konu hakkında da "Kerem Bey'i de çok seviyorum hiç ona da gönderme yapmadım" açıklamasını yaptı.