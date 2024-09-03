  • BIST 10016.66
  • Altın 2733.377
  • Dolar 33.9579
  • Euro 37.5348
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail'de genel grev çağrısı

Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Güldür Güldür ve Ata Demirer ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kahkaha tufanı kopacak!

» »
Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Güldür Güldür ve Ata Demirer ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kahkaha tufanı kopacak!
Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Güldür Güldür ve Ata Demirer ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kahkaha tufanı kopacak!

Kampüs içindeki festival alanını MOE Açıkhava Sahnesi’ne açan Yakın Doğu Üniversitesi, yaz boyu devam eden etkinliklerin ardından, 6 Eylül’de Tolga Çevik, 20 Eylül’de Güldür Güldür, 24 Eylül’de Cem Yılmaz ve 4 Ekim’de Ata Demirer gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kampüs içerisinde yer alan festival alanını, MOE Açıkhava Sahnesi’ne açan Yakın Doğu Üniversitesi, yaz boyunca pek çok sanatçının konser ve tiyatro gösterimlerine de ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin ve Kıbrıs halkının kültür sanat etkinliklerine ulaşmalarına olanak yaratan Yakın Doğu Üniversitesi, Eylül ve Ekim aylarında da Tolga Çevik, Güldür Güldür, Cem Yılmaz ve Ata Demirer’in gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Kampüsünde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ve düzenlenen düzenli sergilerle Kuzey Kıbrıs’ın kültür sanat hayatında önemli bir hareketlilik yaratan Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın klasik müzik konserleri ve Kıbrıs Tiyatro Festivali ile de oluşturduğu kültür sanat ortamını zenginleştiriyor. MOE Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen konser ve stand-up gösterileri ise pek çok sanatçıyı Kıbrıs halkı ile buluşturuyor.

Yıldızlar geçidi Eylül ve Ekim aylarında da devam edecek!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan MOE Açıkhava Sahnesi’nde Eylül ayı etkinlikleri 6 Eylül’de Tolga Çevik’in TOLGSHOW performansıyla başlayacak. 14 Eylül’de ise Korhan Saygıner’in sahne alacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün ev sahipliği yapacağı kahkaha tufanı 20 Eylül’de Güldür Güldür Show ile devam edecek. 24 Eylül’de ise stand-up gösterisi ile Cem Yılmaz sahne alacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki yıldızlar geçidi 4 Ekim de ise Ata Demirer’le devam edecek.

Haziran ayında “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” gösterisi ile perdelerini açan MOE Açıkhava Sahnesi, yaz boyunca “Burada Olan Burada Kalır”, Ali Congun, Doğu Demirkol, Tahsin Hasoğlu ve Baturay Özdemir’in gösterilerine de ev sahipliği yaptı. MOE Açıkhava Sahnesi, tiyatro ve stand-up gösterilerinin yanında, Mor ve Ötesi, Fatma Turgut, Emre Aydın, Adamlar ve Yaşlı Amca konserlerini de Kıbrıs’la buluşturdu. MOE Açıkhava Sahnesi’nin etkinlik biletleri, KSK Bilet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erman Yaylalı: Gençlere çalışma hakkı ve iş kurma özgürlüğü geri verilecek03 Eylül 2024 Salı 10:24
  • Yılmaz geliyor03 Eylül 2024 Salı 09:38
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi03 Eylül 2024 Salı 09:28
  • Döviz kurlarında son durum: Euro 37.90, Sterlin 44.95, dolar 34.2503 Eylül 2024 Salı 09:15
  • Gürcafer’den CTP’ye “ kına yakmak için acele etme. Sonra yaktığın kınayla alay konusu olursun”03 Eylül 2024 Salı 09:14
  • Dünya Barış Günü ara bölgede yer alan iki toplumlu etkinlikle kutlandı02 Eylül 2024 Pazartesi 23:38
  • KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup'a Galibiyetle Başladı..!02 Eylül 2024 Pazartesi 17:21
  • Üreticilerden Harup Ürününe Sahip Çıkma Çağrısı: "Harubun Yerine Beton Koymak İstiyorlar!"02 Eylül 2024 Pazartesi 16:51
  • Akansoy; Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.02 Eylül 2024 Pazartesi 16:40
  • SMA hastası Asya bebek son yolculuğuna uğurlandı02 Eylül 2024 Pazartesi 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti