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Cem Yılmaz ünlü diziye konuk olarak katılacak

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Cem Yılmaz ünlü diziye konuk olarak katılacak
ılmaz dizinin iki bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Ozan Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz, ilerleyen günlerde, Güven'in başrolünü üstlendiği 'Fi'ye konuk oyuncu olarak katılacak.

Cem Yılmaz, yakın dostu ve filmlerinin değişmez yüzü Ozan Güven'e yeni dizisi “Fi”de de tam destek verdi.

Ünlü komedyen, Puhutv'de yayınlanan, Güven'in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay'ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Yılmaz dizinin iki bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

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